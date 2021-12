El ministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó que el sector que lidera no tiene en agenda plantear el cierre de playas de todo el país durante la temporada de verano para prevenir nuevos contagios de coronavirus (COVID-19) ante la nueva alerta epidemiológica por los casos confirmados de la variante Ómicron.

No obstante señaló que esta medida no queda descartada porque se evaluará el comportamiento de los ciudadanos durante el 31 de diciembre y 1 de enero por celebraciones de Año Nuevo donde tendrán que cumplir con la restricción a los balnearios.

Además, el sector estará atento al comportamiento de las personas en los primeros días del primer mes del 2022 en las playas y que cumplan las medidas de bioseguridad básicas.

El ministro Hernando Cevallos indicó que el sector que lidera no tiene en agenda plantear el cierre de playas de todo el país durante la temporada de verano.

”No es una posibilidad descartada, pero en este momento no está agenda. Nosotros no consideramos ahora, en este momento, que sea inevitable que tengamos que cerrar las playas todo el verano porque los escenarios son distintos , puede ser que en algunas playas se tome una decisión más radical, pero cerrar ahora todas las playas del litoral peruano no está pensado”, manifestó en entrevista a Exitosa.

“La gente debe entender que esta medida no es perjudicar la empresa o a una persona que compró su boleto para un alojamiento sino para asegurar un verano más tranquilo, y evitar más muertos y hospitalizados como pasó el año pasado. Si las personas no cumplen, si a pesar de estas restricciones por estos dos días se mantienen los descuidos se tendrán que tomar otras medidas , pero tenemos que seguir evaluando esto. Sé que es un incómodo, pero no podemos permitir que haya un desborde y que luego de 10 a 15 días tengamos las UCI llenas”, remarcó.

Cevallos insistió que la decisión por ahora de no cerrar los balnearios del litoral peruano durante el verano puede cambiar. Adelantó que las medidas de prohibición de venta de alimentos y bebidas alcohólicas en estos espacios se mantendrían. Agregó que las playas son espacios abiertos que no tiene porque generar altos índices de contagios, pero que se tienen que tomar acciones para evitar aglomeraciones.

“Las playas en general son espacios abiertos donde las posibilidades de contagio no son muy altas y de hecho son zonas de esparcimiento para la familia que son necesarias. Lo que pasa para estas fiestas del 31de diciembre y 1 de enero, la aglomeración de personas es mucho más alta. Por eso, el Consejo de Ministros tomó esta decisión y conversando con el Ministerio del Interior pedimos que la Policía extreme los recaudos no solo el 31 y 1 sino el resto del verano y se mantenga un nivel de control de aforo en las playas, el cumplir la no venta de vendidas alcohólicas y el cumplimiento del distanciamiento social”, añadió.

Finalmente, el titular del Minsa explicó que los municipios tienen la potestad de tomar la decisión de cerrar sus balnearios. “Vamos a respetar las decisiones que tomen los gobiernos locales, decisiones que sean coherentes. Cada municipio tiene una realidad diferente en el caso de las playas”, finalizó.

A la fecha, en el caso de Lima, varios municipios costeros han implementado cuadrículas para cumplir con la distancia permitida entre grupo de visitantes a los balnearios. En tanto, se está exigiendo la presentación del carné de vacunación contra el COVID-19.

VIDEO RECOMENDADO

Mira las nuevas medidas establecidas por el Ministerio de Salud que debes tener en cuenta para pasar el Año Nuevo en medio de la pandemia por el COVID-19.