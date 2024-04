El pasado viernes 19 de abril el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Guido Flores Marchán, designó a través de la resolución 034-2024 al señor Ivar Rodrigo Farfán Flores como gerente general de dicha institución. El detalle es que, según reveló Panorama, hace tan solo seis meses ocupaba un cargo en el Gobierno Regional de Ayacucho, encabezado por Wilfredo Oscorima.

El dominical detalló que Ivar Rodrigo Farfán Flores fue director del Sistema Administrativo del Área de Administración de Unidad de Gestión Educativa de Parinacochas (Ayacucho) y cuya designación contó con el sello y firma de Oscorima.

Panorama conversó con el nuevo gerente general del IPD, quien dio una versión poco clara de cómo llegó allí e incluso se olvidó el nombre de su presidente.

“Me solicitan mi CV para evaluarlo” señaló Farfan y al ser consultado si es que lo hizo Guido Flores, el funcionario preguntó “¿Quién es Guido?”

Luego, al recordarle que se trata del presidente del IPD, Farfán Flores indicó que este lo invitó. “Me pide mi CV, ellos han hecho una evaluación y seguramente han visto que soy el más idóneo”, anotó .

Al repreguntarle sobre cómo llegó al IPD, indicó que “es docente universitario y amigos en común con el presidente del IPD lo propusieron (...) me imagino que él (Guido Flores) estaba buscando un gerente y le proponen a mi persona”.

Además, dijo que vio por primera vez al presidente del IPD el día lunes 22, después de su designación.

La visita de Oscorima al IPD

Según Ivar Farfán no conoce al gobernador de Ayacucho, aunque luego señaló que lo vio hace poco en una reunión en el IPD .

Coincidentemente, el gobernador de Ayacucho acudió al IPD al siguiente día hábil de la designación de Ivar Farfán como gerente general.

A esta reunión que se registró el último lunes 22 de abril en el IPD, asistieron Oscorima, el presidente del IPD y también Ivar Farfán Muñoz, gerente general y ex funcionario del GORE Ayacucho.

La reunión duró aproximadamente una hora, pero a los 15 minutos de iniciada el presidente del IPD se retiró. A cargo de este encuentro con Wilfredo Oscorima se quedó Farfán.

“Se está viendo el tema de un evento deportivo en Ayacucho, pero ha sido con varios funcionarios, no solo conmigo. Como no los ubico mucho, todavía. Creo que el coordinador regional, alguien de participación deportiva, han sido varios funcionarios (...) Es algo de los Bolivarianos, me parece” , indicó Farfán Flores al ser consultado sobre quiénes estuvieron presentes y las razones del encuentro.