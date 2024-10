El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, quien se encuentra prófugo desde hace más de un año tras ser sentenciado a tres años y seis meses de prisión por el delito de colusión en el caso del Aeródromo Wanka, arremetió contra la presidenta Dina Boluarte, a quien calificó como “la expresión material y espiritual de la traición” y un “títere de la derecha”.

“Boluarte es la expresión material y espiritual de la traición, del oportunismo, del egocentrismo y, a la vez, de una mezcla de soberbia con mediocridad. No encuentro ningún valor en su persona. Ella sabe que es un títere de la derecha, pero mientras eso le signifique economía, ahí estará cómoda”, expresó.

Desde la clandestinidad brindó una entrevista a Cuarto Poder y rechazó estar siendo protegido por el Ejecutivo. Incluso, aseveró que Dina Boluarte traicionó a Perú Libre y su impopularidad provocaría su salida anticipada de Palacio de Gobierno en el 2025.

“Nadie del gobierno me protege, lo desmiento categóricamente y ese descrédito debe terminar con esta entrevista. Los comunistas estamos preparados para la batalla política en circunstancias abiertas y clandestinas, pero jamás desaparecemos de la escena, así, la clandestinidad es una forma de medir tu real presencia social”, manifestó.

¿Qué consejo le daría a la presidenta Dina Boluarte?

A los difuntos políticos no se les da consejos, sino que se les practica una necropsia para saber la causa del deceso, para que otros puedan aprender qué cosas insalvables te llevan a esa irremediable situación. Boluarte no tendrá la oportunidad de dirigirse una vez más al país el 28 de julio de 2025, su salida está prevista entre abril y julio del próximo año. Si es inteligente, debe preparar su sucesión en el poder.

¿Es falso o es cierto, estuvo Ud. en el condominio Mikonos, la presidenta llegó a verlo hasta allá?

Es falso. No me preocupa que especulen, pero sí me preocupa el hermetismo de la señora Boluarte, quien no ha dado detalles convincentes de la razón de su estadía en el mencionado condominio, lo que infiere que ahí se realizó una actividad mucho más peligrosa. La hipótesis de haberme visitado, encubierto o trasladado, es solo una cortina de humo.

Además, debemos saber que la persecución a mi persona se ha vuelto un negocio contante y sonante para los malos policías, quienes en cada operativo le asaltan al erario nacional millones de las partidas secretas que nadie puede fiscalizar.

LEA TAMBIÉN: Mañana inicia juicio oral contra Vizcarra por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Cerrón también disparó contra el ministro del Interior, Juan José Santivañez, a quien acusó de incompetente y de haber intentado un acuerdo criminal con Boluarte. Además, se refirió a un reciente allanamiento a la casa de su madre, considerándolo “un acto desesperado del gobierno para ocultar sus errores”.

“El ministro (Juan José Santiváñez) aprovechó la desesperación de Dina Boluarte para ofrecerle un trato criminal, un “toma y daca”. Santivañez, por interpósita persona, le ofreció a Boluarte desactivar la DIVIAC, unidad de la policía política, a cambio del puesto de ministro. Una vez designado este señor y cumplido el ofrecimiento, empezó su carrera política propia y desde entonces su agenda está orientada a la pantalla televisiva, pero al pobre le ha salido todo al revés”, señaló

De otro lado, Vladimir Cerrón subrayó que la sentencia en su contra ha sido arbitraria y “no solo en un caso prescrito, sino en un caso forzado, donde todo lo que se atribuye es un daño potencial por querer construir un aeropuerto para Huancayo”.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.