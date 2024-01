El diciembre pasado, el Ejecutivo publicó cuatro Decretos Legislativos (DL) que buscan fortalecer la prevención e investigación de los delitos, además de reforzar la intervención policial en el marco de las facultades delegadas por el Congreso, en materia de seguridad ciudadana.

De todas ellas, el DL N° 1605, que modifica 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal, es el que más polémica ha generado.

Dicha propuesta faculta a la Policía Nacional del Perú (PNP) investigar preliminarmente algunos delitos sin la presencia de un fiscal, lo que fue cuestionado desde el Ministerio Público.

Precisamente, el titular interino de esta institución, Juan Carlos Villena, calificó de equivocación la norma emitida por el gobierno de Dina Boluarte debido a que, según dijo, vulnera las competencias de la Fiscalía.

“Yo creo que sí (se ha equivocado), creo que hay normas en donde claramente se vulneran las funciones (fiscales). Por ejemplo, hay una norma que dice que el fiscal convalidará las acciones de la Policía y eso no puede ocurrir en una investigación. En el Código Procesal Penal no existe eso, lo que ocurre es que la Policía Nacional puede realizar investigaciones urgentes e inaplazables, realiza sus actas que son prueba preconstituida, pero no requiere la convalidación del fiscal”, indicó a RPP.

Villena remarcó que ningún funcionario puede convalidar lo que hace otro si es que no ha estado presente en ese acto. Advirtió que de ocurrir ello la parte investigada podría cuestionar la diligencia. “Hay normas que no son adecuadas”, apuntó.

En ese sentido, el fiscal de la Nación interino enfatizó que “no debería haber duda alguna de que el fiscal es quien dirige las investigaciones desde un inicio”, al recordar que la Constitución así lo establece.

“La Constitución es clara en decir que es el fiscal quien conduce desde el inicio las investigaciones y la Policía cumple las órdenes de los fiscales en ese ámbito. En los Decretos Legislativos entendemos que hay artículos que consideramos podrían vulnerar nuestras atribuciones”, sostuvo tras precisar que la Carta Magna establece que la PNP cumplirá las órdenes del fiscal en la conducción de las indagaciones.

Equipo revisará decretos que vulneran labor de Fiscalía

En otro momento, Villena anunció que en la Junta de Fiscales Supremos acordó conformar un equipo de fiscales experimentados que realizarán un análisis riguroso de estos DL emitidos por el Ejecutivo “para adoptar las medidas pertinentes”.

“En la Junta de Fiscales Supremos hemos conformado un equipo de fiscales que están analizando rigurosamente esos decretos legislativos, y vamos a tener muy próximo los resultados para ver qué acciones podemos tomar, qué decisiones podemos plantear”, dijo.

Añadió que hay normas que, a juicio de la junta, “no son adecuadas”, pero adelantó que su institución se va a pronunciar de manera más formal con un informe, con un documento, y se anunciará qué medidas adoptarán.

