El Presidente de la República, Francisco Sagasti, criticó algunas de las propuestas dadas durante la campaña electoral.

“Hay algunos que creen que creando un ministerio se resuelve todo”, señaló hoy Sagasti en RPP en referencia a la propuesta para crear un ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación.

Refirió que más importante es articular a todos los organismos que impulsan estas áreas.

“En ciencia y tecnología, cuando estaba en el Congreso, una de las cosas que hemos estudiado a fondo es cómo organizar mejor, pues tenemos un organismo rector para tecnología que es el Concytec, pero también tenemos a un organismo rector para innovación agraria y no necesariamente coordinan, tenemos un zafarrancho”, sostuvo.

Cabe recordar que Pedro Castillo ha propuesto la creación de un ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Asimismo, el candidato por Perú Libre ha propuesto elevar considerablemente el presupuesto para el sector Educación.

“Tenemos que ver la manera de mejorar la formación y remuneración de los docentes, pero no se debe decir que se debe dar el 6% de presupuesto público o el 6% del PBI; las cosas no se hacen por decreto, esa es una de las cosas que me preocupan mucho”, criticó el mandatario.

Agregó que “el dar una ley no significa que automáticamente se va a cumplir; uno tiene que dar leyes que sean sensatas, que sean adaptadas a la realidad, que pongan la valla un poquito más alta pero no en un nivel que sea imposible de cumplir”, remarcó.