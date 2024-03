Nelson Shack, contralor general de la República, se pronunció sobre los relojes de alta gama que utiliza la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Aclaró que los funcionarios públicos no están requeridos a informar sobre los objetos personales de valor que poseen, como relojes, cuadros o pulseras, independientemente del costo.

Y es que, la normativa excluye a estos artículos de la necesidad de ser reportados como parte del patrimonio personal en las declaraciones juradas.

Fiscalía inicia investigación a Dina Boluarte por caso Rolex

El Ministerio Público dispuso iniciar diligencias preliminares a Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de funciones “por el uso de relojes marca Rolex”, puesto que un medio de comunicación informó que el valor de la joya alcanzaría los US$ 14,000.

“La Fiscalía de la Nación a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha dispuesto en la fecha, iniciar diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidente de la República, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex”, indicó la entidad a través de X.

Dina Boluarte se pronuncia sobre el reloj Rolex

Ante los cuestionamientos sobre el reloj Rolex de US$ 14,000, la jefa de Estado respondió hace unos días que es un logro de su esfuerzo y trabajo desde los 18 años.

“El artículo en particular es de antaño. Lo uso eventualmente, y lo que quiero decir es que he entrado a Palacio con manos limpias y así saldré, como lo he prometido al pueblo peruano. Y no solo porque lo he prometido, sino porque en mi ADN está no ser corrupta”, mencionó al ser consultada si el Rolex fue declarado.