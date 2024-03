La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte , por el u so de un reloj de la marca Rolex , que estaría valorizado en US$ 14,000 y no dio cuenta de este en su declaración jurada.

“La Fiscalía de la Nación a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha dispuesto en la fecha, iniciar diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidente de la república, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex” , dice el comunicado en Twitter (ahora X) .

Dina Boluarte sobre uso de reloj Rolex: “Lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. Es un artículo de antaño”. (Foto: PCM)

¿Qué dijo Dina Boluarte sobre el Rolex de US14 mil ?

Al ser consultada sobre los cuestionamientos por tener un reloj Rolex de 14 mil dólares, la jefa de Estado respondió: lo que quiero decirle, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero: Trabajo desde mis 18 y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y trabajo

“El artículo en particular es de antaño. Lo uso eventualmente, y lo que quiero decir es que he entrado a Palacio con manos limpias y así saldré, como lo he prometido al pueblo peruano. Y no solo porque lo he prometido, sino porque en mi ADN está no ser corrupta”, concluyó.

