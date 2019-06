Reforma política: Comisión de Constitución ya aprobó nueve propuestas

A un mes de que finalice la presente legislatura, ampliada hasta el 25 de julio, la comisión de Constitución ya aprobó nueve propuestas de la reforma política impulsadas por el gobierno de Martín Vizcarra.

Estas propuestas están contenidas en dos proyectos de ley: impedimentos para postular a un cargo de elección popular e inscripción y cancelación de partidos políticos.

Aún faltan debatir cuatro iniciativas: elecciones internas en partidos políticos, financiamiento de las agrupaciones, paridad y voto preferencial, así como la inmunidad parlamentaria.

Impedimentos para postular a un cargo público

Este proyecto de ley fue el primero en ser aprobado por la comisión de Constitución, el pasado 11 de junio.

El grupo presidido por Rosa Bartra recogió la propuesta del Ejecutivo y acordó que “no podrán postular a cargos de elección popular quienes cuenta con una sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso”.

Sin embargo, se incluyó en el predictamen que los condenados por delito doloso en primera instancia tampoco “podrán ejercer la función pública mediante designación en cargos de confianza”.

Inscripción y cancelación de partidos

Tras cuatro días de debate, la comisión de Constitución aún no aprueba todo los artículos del proyecto sobre inscripción y cancelación de partidos políticos.

Hasta la fecha se han aprobado 8 artículos. Estos son:

Requisitos para inscribir un partido

El grupo de trabajo acordó que las nuevas agrupaciones requerirán de 23 mil firmas de afiliados para concretar su inscripción; no obstante, rechazó incluir la propuesta del Ejecutivo para que la ONPE acceda a las cuentas de aportes privados de los partidos.

JNE (Foto: GEC) JNE (Foto: GEC) GEC

Padrón de afiliados

La comisión también recogió la propuesta del gobierno respecto al padrón de afiliados de los partidos. Las agrupaciones tendrán que hacer público este documento y sus actualizaciones se publicarán en el portal del ROP del Jurado Nacional de Elecciones.

Comités partidarios

El grupo presidido por Rosa Bartra acordó que los partidos políticos al momento de su inscripción deben tener comités partidarios en funcionamiento permanente en no menos de 4/5 de los departamentos del país y no menos de 1/3 de las provincias. Esta propuesta no fue planteada por el Ejecutivo.

Renuncia a militancia

La comisión acordó que la renuncia de afiliación a una organización política se presenta ante cualquiera de los órganos del sistema electoral y surte efecto desde la fecha de presentación.

Afiliación indebida

Se aprobó que el ciudadano que alega haber sido afiliado a un partido político indebidamente podrá solicitar se registre su exclusión de la misma.

Para dicho fin, deberá presentar una solicitud ante el ROP, entidad que comunicará a la organización política y de no recibir observaciones, en un plazo de tres días, registrará la acción.

Suspensión de inscripción de partidos

El JNE podrá suspender la inscripción de los partidos políticos si estos incumplen con remitir el listado de comités partidarios y la relación actualizada de sus integrantes.

El ROP otorgará un plazo de 60 días hábiles para dicho fin, bajo apercibimiento de la suspensión de su inscripción.

Requisitos para cancelar un partido

Las agrupaciones que no participen en elecciones de alcance nacional o retiren todas sus listas de candidatos del proceso electoral correspondiente perderán su inscripción ante el ROP.

Sin embargo, la comisión de Constitución no recogió la propuesta del Ejecutivo para cancelar la inscripción de una agrupación si es que no cumple con el pago de multa grave y muy grave de financiamiento político en un año.

Causales para cancelar inscripción de movimientos regionales

La comisión elevó la valla de 5% a 8% para que los movimientos regionales mantengan su inscripción, tal como planteó el Ejecutivo en proyecto de reforma política.

Además, estableció que estas agrupaciones deberán contar al menos con un representante en los Consejos Regionales para conservar su inscripción.