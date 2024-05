Rafael López Aliaga justificó los cambios en el estatuto y el reglamento de la bancada de su partido Renovación Popular, los cuales motivaron las renuncias de tres parlamentarios: Jorge Montoya, José Cueto y Javier Padilla.

En una entrevista en RPP, el burgomaestre aseguró que las modificaciones se hicieron con arreglo a las normas, pese a que se hayan concretado sin consultar a los legisladores.

“Tienen que acostumbrarse a la disciplina partidaria. Un partido tiene un ente superior supremo que es el Congreso del partido, que ya definió un reglamento para la bancada. Hubo cinco congresistas que presentaron este reglamento a la oficialía mayor y ya fue publicado en la web del Congreso”, aseguró.

Este viernes 24 de mayo, Jorge Montoya dio a conocer su renuncia al partido, pero no a la bancada de la cual es vocero, porque los legisladores no son “sirvientes ni empleados de nadie”, subrayó. Así se refirió al cuestionar los cambios en el estatuto que dispuso Rafael López Aliaga con el respaldo de cinco parlamentarios.

“No podemos estar en un partido que quiere tener poder omnímodo estando en una democracia. Creo que quieren que haya una monarquía. Acá no somos sirvientes ni empleados de nadie, somos congresistas que tienen un pensamiento individual independiente y no tenemos mandato imperativo de nadie”, dijo para Canal N.

Por su parte, Rafael López Aliaga aseguró que los cambios se definieron al interior de la asamblea partidaria de Renovación Popular hace más de un año, para eliminar la “dicotomía” entre la bancada y la agrupación política.

“El presidente del partido ahora es miembro en las deliberaciones de la bancada. Esa dicotomía que es rara y que fue encargada a un señor que no voy a dar nombres, e hizo una estructura muy rara que no son usuales en el Perú, donde el presidente tiene voz y voto”, explicó para RPP.

Rafael López Aliaga defendió que se haya tramitado el nuevo reglamento y estatuto ante el Parlamento sin una reunión previa con los congresistas de la bancada: “El reglamento dice si hay mayoría, que la ha habido, de congresistas que presentan un reglamento. Solo dice presentan, no dice aprobar”.

Finalmente, el alcalde de la Municipalidad de Lima acotó que los renunciantes a la bancada son personas que “aprecio y quiero”, como los almirantes Montoya y Cueto; sin embargo, cuestionó el actuar de la bancada en conjunto con la vocería de Jorge Montoya.

Rafael López Aliaga niega anuncio de candidatura presidencial

Como se recuerda, en Loreto, los ciudadanos exclamaron a Rafael López Aliaga como futuro presidente del Perú y se especuló sobre su posible candidatura próximamente. Ante ello, el alcalde de Lima lo negó.

Durante la entrevista con RPP, le consultaron nuevamente sobre su situación como posible candidato a la presidencia, a lo que López Aliaga se limitó a responder: “Lo sigo analizando. Si yo veo que el país no tiene una unidad, una ruta clara, sí voy a considerar ser candidato”.