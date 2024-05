Ante las especulaciones por su candidatura a la presidencia del Perú, el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, indicó que no es el momento. Además, agregó que Lima tiene mucho por hacer, actualmente.

Al iniciar, el burgomaestre comentó que pidió dos días de licencia para hacer otras actividades, como brindar una conferencia en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNARP), y visitar a un “gran amigo”, Jorge Maga, líder de un movimiento regional en Loreto.

En este encuentro, las personas mencionaron que López Aliaga se lanzaría como candidato a la presidencia, pero él aclaró que “un lanzamiento como presidente es un tema que en este momento no se puede hacer. Lima tiene muchos temas pendientes”.

En esta línea, mencionó que la Municipalidad de Lima se encuentra mejorando la infraestructura del Jirón Huaylas, Pista Nueva, la Carretera Central. Con respecto a San Juan de Lurigancho, la Avenida Wiesse y Próceres de la Independencia “tienen que ser vías aéreas”. Además de supervisar la Avenida Tupac Amaru, Universitaria y Javier Prado.

Ello debido a que Lima será la sede de los Juegos Panamericanos 2027, por lo tanto, “hay que hacerlos con seguridad”. Rafael López Aliaga anunció la llegada de “4,000 motos antes del mes de octubre a Lima. Posteriormente, haremos otro concurso con 4,000 motos más que con mucho gusto se lo cederemos a la Policía Nacional del Perú que la sabe usar”.

Rafael López Aliaga no descarta la candidatura presidencial

El alcalde de Lima remarcó que no fue su equipo quien anunció una candidatura, sino la gente que se encontraba en la zona.

“Más que yo me haya lanzado, es la gente que está lanzando. Es más un lanzamiento de ellos, que mío. Mi lanzamiento tiene que ser con un Plan de Gobierno, con mi equipo. Una cuestión mucho más seria. El Perú se merece un lanzamiento cuando sea el momento”, precisó Rafael López Aliaga.

Además, el burgomaestre se refirió a los políticos que se encuentran realizando actividades corruptas dentro del Estado: “Estoy buscando una alianza, pero no veo esa afinidad. Veo gente volviendo a los sistemas que no han funcionado. Personas corruptas, sinvergüenzas, que siguen atrasando al país y con esa gente no me voy a juntar. Con la casa caviar mafiosa, no me voy a juntar. No voy a repetir nuevamente la historia que trajo al fracaso al Perú”.





Ampliaremos en breve...

