El último fin de semana Panorama difundió unas imágenes en las que se observa a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, disfrutando del verano en una casa con piscina ubicada en Lurín, lo que causó indignación.

Precisamente, Villarán actualmente cumple con una orden de comparecencia restringida y se le ha dictado una orden de impedimento de salida del país en el marco del caso OAS y Odebrecht. Por estos hechos, la Fiscalía pidió 29 años de cárcel en su contra; sin embargo, el control de acusación, iniciado en mayo del año pasado, no avanza a buen ritmo.

LEA TAMBIÉN: PJ evaluará el próximo 12 de marzo si revoca beneficios de Jorge Barata tras incumplir acuerdo

Al respecto, la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, explicó en RPP que la falta de jueces de dedicación exclusiva para este caso ha provocado que los procesos demoren más de lo esperado en fases como el control de acusación.

Recordó que, hasta el momento, hay 16 acusaciones presentadas ante el Poder Judicial, de las cuales algunas están en proceso de control y cinco procesos ya están en juicio oral.

“Entonces, aquí lo que hemos identificado nosotros, como Procuraduría, y también la Fiscalía ciertamente, es que necesitamos que el Poder Judicial designe jueces a dedicación exclusiva para atender estos casos de Lava Jato”, apuntó.

La abogada del Estado remarcó que ya han realizado el pedido al Poder Judicial; no obstante, informó que el actual titular de este poder del Estado, Javier Arévalo, le respondió que no pueden designar jueces a dedicación exclusiva para el caso Lava Jato debido a que estos procesos “no tienen prioridad” respecto a otros como los de crimen organizado, etc.

Pese a ello, la procuradora dijo que insistirán en el requerimiento, a fin de que se aceleren los procesos que tiene la Fiscalía por todos estos casos.

“Estamos viendo una afectación directa en la administración de justicia para el avance de estos casos”, advirtió.

Los casos Interoceánica y Villarán

Carrión puso como ejemplos de demora en los controles de acusación los casos Interoceánica y Villarán.

“Por poner un ejemplo, el caso Interoceánica donde está siendo enjuiciado el expresidente (Alejandro) Toledo, se acusó en julio de 2020 y el control de acusación fue en 2023; o sea, después de tres años que el Poder Judicial inició este control de acusación”, cuestionó.

En el que caso de la exacaldesa de Lima, recordó que su control de acusación fue iniciado en mayo del 2023 y aún continúa.

A su juicio, el tener jueces dedicados a estos casos aceleraría los procesos y permitiría que se obtengan condenas con mayor celeridad.

“Esto aceleraría muchísimo los casos, porque ahora con el caso de la señora Susana Villarán, la acusación se presentó en agosto de 2022 y en abril se citó a la primera audiencia de control de acusación. Han transcurrido ocho meses y, a la fecha, estamos febrero de 2024 y todavía seguimos en control de acusación”, puntualizó.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.