La presidenta Dina Boluarte acudió a la sede central del Ministerio Público para participar en un interrogatorio en el marco de la investigación seguida en su contra por las muertes registradas en las protestas en contra de su Gobierno, entre diciembre del 2022 y enero de este año.

La mandataria y su abogado, Joseph Campos, llegaron al recinto alrededor de las 8:50 a.m, en medio de fuertes medidas de seguridad. En el interrogatorio también participó un representante de la Procuraduría General del Estado (PGE).

Tras 1 hora y 30 minutos de diligencia, Boluarte se retiró de la Fiscalía sin prestar declaraciones a la prensa. La jefa de Estado y su defensor legal se dirigieron directamente a Palacio de Gobierno.

Trascendió que durante el interrogatorio la presidenta no respondió a las interrogantes que le formuló el representante de la Procuraduría. Campos solo intervino para rechazar las imputaciones en contra de su patrocinada. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tampoco hizo ninguna pregunta.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Boluarte adopta una posición similar. En junio pasado, tampoco quiso contestar las preguntas que formuló el abogado de la PGE y los representantes de las víctimas durante el primer interrogatorio fiscal. La mandataria y su defensor legal alegaron que buscaban la mayor objetividad en la investigación fiscal.

“Esta investigación debe cerrarse”

En diálogo con la prensa, Campos informó que durante la diligencia solicitaron a la Fiscalía que sus respuestas formuladas en el primer interrogatorio se extiendan a las demás diligencias al señalar que los hechos son los mismos.

“Hemos dicho lo siguiente: respecto de los hechos que pueden haber ocurrido en cualquier lugar del Perú, la respuesta es una sola. Nosotros dimos declaraciones en el sentido de que se controle la situación, el orden público, respetando los derechos fundamentales y todas las declaraciones que hasta ahora existen dicen que no existió ninguna orden por parte de la presidenta”, enfatizó tras precisar que no guardaron silencio, tal como trascendió en la prensa.

Al ser consultado por la decisión de no responder las preguntas de la PGE, el abogado de la presidenta recordó que el artículo 88 del Código Procesal Penal establece que este tipo de diligencias no se debe permitir la participación de otras personas que no sean de la Fiscalía; sin embargo, dijo que al final respetaron la postura adoptada por el Ministerio Público de permitir el ingreso de un representante de la Procuraduría.

“Hemos dicho lo siguiente: somos respetuosos de eso, pero hemos decidido no seguir con la declaración. Entonces, para qué metíamos las preguntas, pero bueno, se metió”, cuestionó al recalcar que lo importantes “no es ser repetitivo ni apasionador”, en referencia a la actuación de los abogados del Estado.

El abogado dijo creer que no habrán nuevas diligencias en las que se citaría a Boluarte. A su juicio, “lo correcto sería que esta investigación, por coherencia, debe cerrarse”.

“Nunca existió una relación directa (de Dina Boluarte) con los hechos, así que, en cierta manera, una responsabilidad jurídica de la presidenta aquí es absurdo. Lo hemos dicho siempre y lo sostendremos, pero; sin embargo, respetuosos de la convocatoria de la Fiscalía hemos asistido y hemos declarado, y luego hemos dicho que ya no vamos a declarar”, apuntó.

Finalmente, Campos recordó que su pedido para que la investigación contra su clienta por el presunto delito de genocidio se archive está pendiente de resolverse por parte de la Fiscalía.

“Esperamos que al fin del plazo que se ha establecido se excluya (a Dina Boluarte), porque creo que hay que ser coherentes. Sabemos que jurídicamente no tiene ningún tipo de asidero esta investigación, pero como somos respetuosos y hemos ido a declarar y declaramos como lo he dicho”, sostuvo tras precisar que la indagación ya debe voltear hacia otro lado: los que provocaron la violencia.

