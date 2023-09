Alberto Otárola, cuando era ministro de Defensa, habría sostenido una reunión con algunos mandos de las FF.AA y de la Policía Nacional (PNP) durante las protestas de diciembre del 2022, la cual no fue registrada por su sector, según informó “Punto final”.

De acuerdo al reportaje en la tarde del 11 de diciembre del 2022 Otárola Peñaranda agendó la cita con el rótulo “Reunión con Mininter, jefatura Comando Conjunto Fuerzas Armadas y Comandancia General Policía Nacional” de 1:00 a 3:00 pm.

También se anotó la lista de participantes: el anfitrión, Alberto Otárola, y el secretario general y el viceministro de Políticas de Defensa, además del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, y el comandante general de la Policía, cargo ocupado entonces por el general PNP Raúl Alfaro.

El entonces presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, no recuerda si supo o no de la reunión de sus ministros y autoridades militares, pero afirma que esta no habría sido extraña.

“No tengo la certeza de haber estado al tanto, pero tampoco puedo negarlo, la verdad es que ya ha transcurrido tiempo. Lo que se trataba era de ofrecer alternativas para pacificar al país. Entonces, yo no estoy en contra de que se hayan reunido, no pienso que yo tenía que saber todas las reuniones que se iban a dar”, acotó.

Sin embargo, en el registro de visitas del Ministerio de Defensa de esa fecha el espacio está completamente vacío. Para la defensa de las víctimas, sin embargo, la reunión despierta suspicacias.

“Que una reunión no figure dentro de las anotaciones que, por Ley de Transparencia tiene que realizarse, causa suspicacia y sobretodo porque son justamente en esos días que se, previos a la toma de decisión de declarar el estado de emergencia y pedir el apoyo del ejército en el control de multitudes”, dijo Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Esta reunión no solo fue agendada, sino también realizada, como consta en el registro de uso de la caja chica del Ministerio de Defensa, de donde se pagó el almuerzo de los invitados.

No obstante y pese a las pruebas, tanto el Ministerio de Defensa como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas han negado la existencia de la reunión. Alegan que no hay registro alguno.

En su declaración ante la fiscalía del 23 de enero, a Otárola se le preguntó si había recibido directivas del entonces jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Angulo, para garantizar la integridad de los ciudadanos. Su respuesta fue que sí, de manera verbal, en el Consejo de Ministros.

Pero no contó que el 19 de diciembre recibió un oficio, en el que Angulo le expresa su preocupación por denuncias ante posibles actos de torturas y otros, presuntamente producidos por las fuerzas del orden en el contexto de las movilizaciones iniciadas el 7 de diciembre.

