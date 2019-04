Popularidad de Jorge Muñoz sube cinto puntos a 63% en marzo, según Ipsos

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, registra una aprobación del 63%, cinco puntos más de la que alcanzó en marzo último, cuando obtuvo 58% de aceptación.

Así lo reveló la última encuesta de Ipsos Perú-El Comercio, elaborada entre el 10 y el 12 de abril.

Como se recuerda, en febrero, Muñoz contaba con una aprobación similar a la de abril; sin embargo, en marzo cayó cinco puntos. Estos los ha recuperado este mes.

Del 63% de personas que lo respalda, el 41% considera que está luchando contra la informalidad y el comercio ambulatorio, mientras que el 35% sostiene que está trabajando para mejorar la seguridad ciudadana.

Respecto a la desaprobación del alcalde de Lima, esta tiene tendencia a la alza pasando de 18% a 24% en abril.

El 36% de los que no están conformes con su gestión sostiene que no hay avances en el transporte ni en el tránsito, y el mismo número indica que no se hace lo suficiente con la inseguridad ciudadana.

Ficha técnica

Encuesta en Lima Metropolitana realizada por Ipsos Perú.

Muestra : 517 personas.

Fecha de aplicación: del 10 al 12 de abril.

Margen de error : +/- 4,31%

Nivel de confianza : 95%

Universo : hombres y mujeres de 18 años a más de la población de Lima-Metropolitana.

Lugar donde de ejecutó : 30 distritos seleccionados para la provincia de Lima.