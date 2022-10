El virtual regidor de la Municipalidad de Lima José Luna Morales fue detenido por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras brindar una entrevista en RPP. Ello luego de que el Poder Judicial dictara 34 meses de prisión preventiva en su contra.

Los agentes de la Policía acudieron hasta las instalaciones del mencionado medio radial después de que Luna Morales se presentara en un programa en compañía de su abogado. Tras salir del recinto, el excongresista fue enmarrocado.

Durante la entrevista, José Luna Morales aseguró que se iba a entregar a la justicia, pero dijo estar en desacuerdo con la decisión que había tomado el juez Jorge Chávez Tamariz.

“No estoy de acuerdo con la resolución que ha dado el día de hoy el juez, pero en un país democrático tenemos que respetar las instituciones, obviamente me voy a entregar el día de hoy a la justicia. Como lo dije siempre y lo dijo mi defensa, yo no me corro de la justicia. Hay que mejorar muchas cosas, pero una de ellas es ponerse a derecho para que las investigaciones se puedan dar”, manifestó.

La orden de detención contra el virtual regidor de la Municipalidad de Lima se da en el marco de la investigación en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico por el supuesto pago de sobornos para inscribir al partido Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Tesis fiscal

Según la tesis fiscal, la organización delictiva habría captado al exfuncionario de la ONPE José Luis Cavassa con el propósito de que inscriba irregularmente al partido Podemos Perú. Además, que también habría tenido injerencia en miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El Ministerio Público sostiene que se habría pagado a los exintegrantes del CNM Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez para que direccionen el proceso de selecciones de la ONPE en 2017 y se dé como ganador a Adolfo Castillo Meza.

De acuerdo con el Ministerio Público, el objetivo del nombramiento de Castillo Meza como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales era lograr la inscripción fraudulenta de Podemos Perú.

