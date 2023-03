La Novena Sala Penal Liquidadora del Poder Judicial ordenó que el próximo 12 de abril iniciará el juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva.

Asimismo, el Poder Judicial también dispuso el juicio oral contra al ex primera dama Eliane Karp, esposa de Toledo Manrique. Además de Avraham Dan On, Shai Dan On, Eva Fernenbug y David Abraham Eskenasi Becerra.

Las autoridades del equipo especial Lava Jato investigan al exmandatario Toledo Manrique por los supuestos actos de corrupción que se habrían dado en su gobierno para beneficiar a las compañías Odebrecht y Camargo Correa por las licitaciones de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2, 3 y 4.

LEE TAMBIÉN: Expresidente Toledo dice que se entregará si ordenan extradición

Según el empresario Josef Maiman Rapaport, las constructoras brasileñas le dieron Us$34 millones al exmandatario y se lo habrían entregado mediante compañías del empresario.

Cabe señalar que hace una semana el Departamento de Estados de los Estados Unidos concedió la extradición a Alejandro Toledo.