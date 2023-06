En medio de rumores y posibles acercamientos a Fuerza Popular, Perú Libre definirá este jueves cuál será propuesta para la próxima elección de la Mesa Directiva del Congreso.

Así lo dio a conocer el líder de dicha agrupación, Vladimir Cerrón, tras informar que para ese día se convocó a una Asamblea Nacional Extraordinaria, a las 8:00 p.m., con la finalidad de definir el tema.

“Perú Libre decidirá en Asamblea Nacional su postulación a la Mesa Directiva del Congreso, como no lo hace ningún partido, este 29 de junio. (Por) favor no especular, caviares no desesperarse que el mundo no se acaba”, escribió en su cuenta de Twitter.

El último fin de semana se conoció que el exvocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, sería el candidato de dicha agrupación para la Mesa Directiva.

No obstante, Flavio Cruz indicó que también se estaban evaluando otros nombres, como los de Segundo Montalvo, Kelly Portalatino, Margot Palacios y Jaime Quito.

A los pocos días Cerrón dijo que no ve ningún problema es dialogar con el fujimorismo de cara a la próxima elección en el Parlamento.

Desde Avanza País y APP se mostraron a favor de incluir a Perú Libre y otros grupos de izquierda en la Mesa Directiva.

