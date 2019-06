Pedro Patrón insiste en que la comisión especial de la JNJ ya conocía su caso

El abogado Pedro Patrón Bedoya, único postulante en haber superado todo el proceso de selección para integrar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), reiteró este miércoles que la comisión especial para la elección de integrantes de este organismo "ya conocía" la acusación de presunta falsedad ideológica en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"En la prueba de confianza que se tomó, se me consignó de ese proceso judicial en particular y se me dio 24 horas para que yo señalara qué cosa pasaba con ese proceso, yo lo hice por escrito el 18 de junio para saber de qué se trataba", sostuvo en una entrevista con RPP.

"Puse de manifiesto que esto era un asunto que había terminado hace mucho tiempo, que había prescrito y que estaba por terminar", agregó.

En esa línea, el letrado dijo desconocer porque la comisión especial suspendió su juramentación "de esa forma", pese a conocer estos hechos y no hacerle mayor mención al respecto tras brindar sus descargos.

"Me resultaría difícil entender por qué razón tomaron esa aptitud. En todo caso, puede haber sido una medida de precaución, pero en esas circunstancias y como resultado de todo este proceso de verificaciones de tanto tiempo, donde toda la información estaba disponible y no me observaron nada, me resulta extraño", señaló.

Como se recuerda, este martes la ceremonia de nombramiento y juramentación de Patrón Bedoya como miembro titular de la JNJ fue suspendida a las 12:30 p.m, a pesar de que había sido confirmada para el mediodía.

Esto luego de conocerse que el abogado tiene una acusación de presunta falsedad ideológica en agravio del JNE por haber cobrado de manera irregular sus pensiones como jubilado, tanto de esta entidad como de la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

En otro momento, Patrón Bedoya indicó que renunció a su postulación de la JNJ "para evitar que se sigan diciendo barbaridades" sobre él y por respeto a su trayectoria.

"Yo renuncio porque si yo sigo un proceso, en estas condiciones y llego a este momento en el cual soy considerado apto, soy proclamado a través de esta comunicación se me invita a la juramentación y estoy listo para juramentar y pasa esto", manifestó.

"Además, no recibo las satisfacciones que yo espero, mando un comunicado para instar que la Comisión me responda y pasan 24 horas donde simplemente circulan todo tipo de barbaridades, y yo no voy a permitir que esto suceda a mi imagen a la edad que tengo", agregó.

El abogado dijo desconocer los presuntos delitos contra la fe pública por los que se le vincula al caso Orellana y, finalmente, se mostró esperanzado en que la JNJ pueda estar en funcionamiento pronto, puesto que se trata de "un compromiso" suscrito por todo el país en el referéndum de diciembre del año pasado.