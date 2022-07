El procesado Zamir Villaverde entregó esta semana al Ministerio Público diversos audios, en el marco de su decisión de acogerse a la colaboración eficaz, a fin de demostrar que el presidente de la República, Pedro Castillo, es el líder de una organización criminal.

El ahora devenido a colaborador eficaz dijo ser testigo de varios hechos y tener pruebas de que el mandatario cometió delitos de corrupción, conjuntamente con su familia y personas allegadas.

“Sé que toda la ciudadanía quiere: ‘suelta el video, el audio, dame la información, dame la prueba’, pero esto no se va a resolver a través de medios. Hay pruebas que acreditan todo lo que yo estoy declarando”, indicó el último sábado a RPP Noticias.

En tanto, su abogado, Julio Rodríguez, adelantó que su patrocinado contaría con unas ocho o nueve horas de audios que podrían contribuir a las indagaciones que involucran a personas cercanas al mandatario.

No obstante, aclaró que no existen audios de conversaciones con Pedro Castillo, pero enfatizó que dichas grabaciones y las personas involucradas conducen a él de manera indirecta.

“[¿Existe algún audio donde esté Pedro Castillo?] No, lo he dicho desde el primer momento. Él no ha tenido conversación directa con Pedro Castillo, siempre se ha colocado a Silva, a Pacheco, a los sobrinos, pero él no ha hablado directamente con el presidente Castillo. Eso no significa que otros personajes mencionados allí hablaban con el presidente Castillo”, acotó.

Pero, ¿de qué pruebas está hablando Zamir Villaverde? Aquí te presentamos un recuento de lo que habría entregado a la fiscalía.

Los “100 mil grandes”

El empresario aseguró que tiene un audio “en forma reservada” para probar que Castillo Terrones recibió S/ 50,000 de los S/ 100,000 que entregó al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.

En Willax TV, indicó que fue Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario, quien corroboró la entrega del dinero al jefe de Estado y subrayó que jugó un “papel muy importante” en la trama porque respaldaba a Silva Villegas.

“[¿Puedes probar que Pedro Castillo recibió 50 mil?] Sí porque Fray Vásquez Castillo jugó un papel muy importante, él respaldaba a Juan Silva y corroboraba: ‘sí, mi tío ha recibido esos S/ 50,000’. [El audio] lo tengo en forma reservada”, expresó.

Al respecto, el abogado del investigado, Julio Rodríguez, afirmó que se ha corroborado, con una tercera persona, la supuesta entrega de dicho monto al jefe de Estado, que se habría realizado en el piso 11 del edificio ubicado en jirón Pablo Bermúdez 143, límite entre Jesús María, Lince y el Cercado de Lima, donde habitaba Silva Villegas.

“[Hay una corroboración de eso] con otra persona adicional. Además, lo que han dicho, ya que aparentemente esa entrega se hizo en el famoso piso 11 que habitaba el exministro Silva donde fue el presidente Castillo a recoger”, indicó a RPP Televisión.

“¿Eso se puede acreditar? Claro que sí, el geoposicionamiento, las celdas de los celulares, las personas que estuvieron allí, todo eso puede acreditarse. Lo que va a suceder es que todos son indicios que apuntan solo a un lugar acto de corrupción”, añadió.

Según ‘Cuarto Poder’, es allí donde presuntamente Zamir Villaverde llegó el 4 de noviembre de 2021 a darle 100 mil soles en una maleta, tal y como lo consigna un audio corroborado por la Fiscalía.

S/ 30,000 más

Villaverde también manifestó que Juan Silva le pidió otros S/ 30,000 para el mandatario y que tiene un audio para probar la entrega. Según detalló, nuevamente Fray Vásquez Castillo confirmó la recepción del dinero.

“Juan Silva me pide un dinero para poder dárselo al señor Pedro Castillo. Como que necesitaba porque recién habían entrado al gobierno, no había cobrado de repente su sueldo. Específicamente fue: ‘préstame por favor S/ 30,000 para darle al señor Pedro Castillo’”, acotó.

“[Puedo probar la entrega de] no solamente los S/ 30,000, sino los S/ 100,000. Puedo afirmar que eso es cierto, pero no puedo responder porque hay una investigación fiscal. Sí [hay audio de eso]. El señor Fray Vásquez Castillo me confirma la recepción de los S/ 30,000”, enfatizó.

Cabe indicar que el colaborador eficaz con clave CE-02-5D-2FPCEDCF-2022 indicó a la Fiscalía de la Nación que entre agosto y setiembre de 2021, Zamir Villaverde le entregó a Silva Villegas S/ 30,000 que habrían sido para Castillo Terrones.

Sobre ese punto, Villaverde refirió que Silva Villegas le dijo que el presidente Pedro Castillo necesitaba “devolver el favor” a las empresas que apoyaron su campaña, haciéndoles ganar algunas licitaciones. En ese contexto, se produjo el pedido de los S/ 30,000.

“Conozco al señor Juan Silva a razón de que Fray Vásquez me lo presenta. Juan Silva me dice que el señor Pedro Castillo necesita devolver el favor a las empresas que habían apoyado su campaña, empresas que se dedicaban a la construcción”, anotó.

“Es allí que al pedirme un favor, que está en investigación fiscal, conozco al señor. Al momento de poder conocerlo día a día, entramos en una confianza mayor. Es allí que me pide S/ 30,000”, aseveró.

