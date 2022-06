La Fiscalía de la Nación reprogramó la citación al presidente de la República, Pedro Castillo, para el próximo viernes 17 de junio a las 10:00 a.m., con el fin de que acuda a responder en el marco de las investigaciones por el caso Puente Tarata III.

El Ministerio Público aceptó la solicitud de reprogramación que presentó el equipo legal del jefe de Estado y fijó como nueva fecha para llevar a cabo el interrogatorio a Castillo Terrones.

La fecha inicial que se planteó para que el mandatario brinde sus declaraciones fue para este lunes 13 de junio, pero esta fue modificada tras la solicitud hecha por la defensa del máximo mandatario.

Como se recuerda, el último 29 de mayo el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso abrir investigación preliminar al presidente de la República. Es así, que Castillo Terrones fue incluido a la pesquisa que Sánchez ordenó, a inicios de mayo, en contra del exministro Juan Silva y de seis congresistas de Acción Popular, sindicados por la empresaria Karelim López como “Los Niños”.

En dicha disposición aseguraron que Castillo Terrones “tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa, y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política”.

-Tutela de derecho-

Asimismo, el presidente Pedro Castillo, mediante su abogado Benji Espinoza, presentó al Poder Judicial una tutela de derechos con el propósito de que se anule las indagaciones contra el mandatario y, como consecuencia, se deje sin efecto la citación para interrogarlo el próximo 17 de junio.

El accionar del jefe de Estado es contraria a sus palabras ya que -más temprano- en una entrevista cedida al canal del Estado dijo que colaborará con las investigaciones que se siguen en su contra por el caso Puente Tarata III.

“A mí me han montado muchos audios y videos y a mí no me extraña eso, pero lo que corresponde para trasparentar ese marco, en cuanto a la corrupción, estoy dispuesto a colaborar, pero rechazo que por parte nuestra se haya encaminado a un ministro ‘que yo te encargo esto’ y que a una persona de confianza se le haya dicho ‘que cuesta esto o vale tanto’”, dijo.

“ Estoy dispuesto a colaborar, voy a concurrir al llamado del fiscal y d e otras instancias que tengan que ver con la investigación , nosotros tenemos una agenda, hemos oído la sugerencia, el pedido de mis abogados, en el que se me cita, pero es necesario conocer que faltaba documentación para saber qué responder”, sostuvo.

“Por supuesto [me comprometo a responder] y lo voy a hacer, no solo si se me apertura un proceso en Lima u otro espacio, me voy a someter, ese es mi compromiso con el país”, afirmó.