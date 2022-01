El presidente Pedro Castillo remarca en las últimas entrevistas que no se ha preparado para ser presidente, y que han sido seis meses de aprendizajes, y eso no ha sido ajeno en sus declaraciones en CNN en Español.

“Yo no me fui al exterior. Yo no fui a los Estados Unidos porque no me presté a eso”, expresó.

Ante ello, el periodista Fernando del Rincón, le dice que el Perú no es su escuela, tras ello el mandatario se quedó atónito, tomando una pausa para responder, tras indicar que “va a seguir siendo mi escuela (...) porque para mí la escuela es hacer las cosas bien. Corregir lo que está mal y hacer las cosas bien para todas los peruanos.

En los primeros minutos fue confrontado por los procesos que han rodeado a las personas que eligió de ministros y funcionarios del Estado, con diferentes acusaciones.

Defiende la posición de sus designaciones de los funcionarios públicos e indica que él mismo fue acusado “terruqueado”, en estos meses.

Aunque en la conversación se aclara que él no tiene acusaciones, sino sus designaciones, esquivando las respuestas de las consultas.

Pedro Castillo remarca que, en los nombramientos no ha tenido la influencia de Vladimir Cerrón, sin embargo, acepta que ha recibido sugerencias de Perú Libre como partido.