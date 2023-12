La situación de Patricia Benavides, fiscal de la Nación, parece agravarse más con los recientes testimonios de personajes clave en esta investigación. Como se recuerda, hace unos días la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la separó del cargo por una temporada de seis meses.

La titular del Ministerio Público está siendo investigada por liderar una presunta organización criminal dentro de la institución que tiene a cargo desde julio del 2022. Sin embargo, el caso toma forma desde la captura de Jaime Villanueva, su ex asesor, a quien se le encontró información de una posible red de influencias que se manejaban dentro del conocido sistema judicial.

A esto se suma un nuevo “testigo”, Percy Coromoto Matos, un narcotraficante que rompió su silencio y conversó con exclusiva con Cuarto Poder para dar a conocer cómo conoció a Benavides.

Según lo narrado por Coromoto, que cumple prisión en el Penal Ancón 2, la fiscal de la Nación habría hecho de todo para encubrir a su hermana Emma Benavides, jueza investigada por la presunta cobra de coimas a narcotraficantes para dejarlos en libertad.

Todo por la familia

Percy Coromoto Matos, fue detenido en el año 2012 junto a otras cuatro personas cuando intentaba enviar una tonelada de cocaína al extranjero. Fue condenado por ese delito, pero, durante el proceso y mientras buscaba su libertad, conoció a la jueza Emma Benavides, hermana de Patricia Benavides, quien, según su testimonio, pedía dinero a cambio de libertad. Lo hizo a través del abogado Walter Máximo Mendoza Pérez.

“Para irnos en comparecencia 150 mil dólares”, contó a las cámaras de Cuarto Poder. Además, añadió que durante este proceso se hicieron varias movidas para salvar a la fiscal Emma Benavides.

Un punto clave en esta investigación, es que la fiscal, Bersabeth Revilla, quien investigaba a la hermana de la titular del Ministerio Público; por los cobros que contó Coromoto Matos, fue sacada de su cargo a pocos meses de que Patricia toma las riendas del MP.

“Revilla logró que Percy Coromoto empiece a colaborar con la justicia. Él le entregó a Revilla mensajes de voz y audios que grabó cuando hablaba con el abogado Walter Mendoza. Esas pruebas apuntan directamente a la jueza Emma Benavides, mencionada bajo el seudónimo de “La Doña””, se escucha en el informe periodístico.

Percy Coromoto aseguró que el abogado Walter Mendoza no “fanfarroneaba” y no usó en vano el nombre de la jueza Emma, quien les contó que en los hechos él y sus contactos “abrían y cerraban rejas”.

“Primero salió el chico peruano, eso demuestra que tiene el caño (...) Cuando se va el segundo de nosotros está más que comprobado que si tiene el caño, entonces esperábamos los otros dos. Se va el tercero y ya dije que no queda más que otra para irnos”, narró Coromoto a Cuarto Poder.

entrevista a la jueza Emma Benavides

Villanueva lo cuenta todo

Desde la Prefectura, Jaime Villanueva contó para el dominical que esa situación en la que investigaban a su hermana, hizo que Patricia Benavides haga cambios en la fiscalía y como primera medida sacó a Revilla y puso al fiscal Uriel Terán.

Terán asumió el caso de Emma Benavides y en enero de este año buscó a Percy Coromoto en la cárcel, para hacerle una nueva oferta, muy poco atractiva, a cambio de su colaboración eficaz.

“Cuando él me dice que me va a rebajar únicamente dos años yo no firmo nada porque ese no fue el propósito (...) Esos dos años me los he ganado yo aquí en talleres estudiando”, contó Coromoto Matos.

De acuerdo al testimonio de Jaime Villanueva, sostiene que muchas de estas coordinaciones y otro tipo de gestiones fueron realizadas directamente por Patricia Benavides desde un número telefónico que se difundió en el reportaje.

Coromoto no es colaborador eficaz y caso de Emma se archiva

Percy Coromoto espera recuperar su condición de colaborador eficaz, pero sabe que su situación es complicada. El propio fiscal Uriel Terán lo acusó del delito de cohecho, es decir, coima. Según explicó el detenido, se usó las pruebas que él mismo entregó cuando postuló a la colaboración eficaz.

“Que pretendo que se me reconozcan los derechos que una vez una fiscal Suprema me ofreció. Si ya no soy colaborador eficaz, el caso de Emma Benavides se archiva”, explicó el investigado.

“Años en la cárcel es lo que todos los personajes de esta historia tienen en juego: Coromoto quiere salir de Ancón, Jaime Villanueva no quiere volver a pisar una carceleta y las hermanas Benavides quieren evitar el duro peso de la ley que en algún momento impusieron”, se escucha al finalizar el informe.

