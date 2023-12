Zoraida Ávalos rechazó tajantemente la forma en cómo fue inhabilitada para seguir con sus funciones como integrante del Ministerio Público. La ex fiscal de la Nación aseguró que conoce el motivo por el cual habría sido apartada de su puesto y por qué se habría originado todo el “complot” en su contra.

Como se recuerda, hace unos días salieron a la luz unos mensajes a través de WhatsApp sobre cómo es que Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides, Fiscal de la Nación, presiona para que se genere votos a favor de la inhabilitación de Ávalos.

El 23 de mayo, sin saber que era vigilado, Jaime Villanueva le preguntó a la congresista incógnita si ya “Habló con los otros congresistas Aragón, Martínez e Ilich”. Agregó que ya “ha hablado con algunos y conseguido a Somos, Cordero y los 4 niños”, que “Revilla de Fuerza Popular le ha coordinado reuniones” y que la legisladora “Patricia Chirinos” le ha dicho que “ya tiene al Bloque Magisterial, faltando solamente Perú Libre”.

Ante este y otras conversaciones que salieron a la luz para evidenciar cómo es que se armó esta inhabilitación, la ex titular del Ministerio Público respondió asegurando que ella siempre denunció el hecho, pero que nunca fue escuchada.

Empezaron los problemas

En la misma sesión de fiscales supremos que era transcrita y grabada, Ávalos reveló que cuando ella era fiscal de la Nación, en el 2021, llegó a su despacho el expediente contra la jueza Enma Benavides, hermana de Patricia Benavides. La entonces fiscal subordinada reclamó el derecho de investigar a su propia hermana, la jueza.

“Cuando yo ordeno que el caso no pase a la doctora, ella va a mi oficina y me dice, me he ordenado el caso, ha llegado y Ud. ordenado, pero doctora soy mujer honesta, voy a actuar de acuerdo a ley, y le digo, más bien deme gracias si trasciende. Saco la resolución y mando a la fiscal Bersabeth Revilla. Ahí Patricia Benavides vuelve a mi despacho, estaba molesta, yo era Fiscal de la Nación, me dice Dra., no sé qué tiene esa mujer, refiriéndose a Revilla, no sé qué tiene contra mi hermana porque ahí no hay nada”, contó Ávalos a Cuarto Poder.

Recordemos que cuando Patricia Benavides llegó a ser fiscal de la Nación, sacó a la fiscal Bersabeth Revilla que investigaba a su hermana jueza y luego el caso contra su familiar se archivó.

Ante este punto, la magistrada Ávalos expresa que “Yo no he sido destituida, he sido inhabilitada. Yo no puedo trabajar porque igual sigo siendo fiscal suprema. Me están orillando a una renuncia”.

Nuevo audio de Villanueva

Hace unos días apareció un nuevo audio de Jaime Villanueva, ex asesor y mano derecha de Patricia Benavides, en donde se confabula con otros personajes para buscar la inhabilitación de Zoraida Ávalos.

En el audio, Villanueva propone a su interlocutor una estrategia: dado que se espera la convocatoria de la Junta de Fiscales Supremos y la difusión de un comunicado sobre el caso de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, sugiere retrasar al máximo la publicación del comunicado para evitar interferir con la votación en el Congreso que finalmente llevó a la inhabilitación de Ávalos.

“Se la devolvimos negándosela porque el reglamento dice que tiene que ser con la firma de dos fiscales supremos. El día de ayer consiguió la firma de Villena Campana, que es el otro fiscal supremo, y ya con eso, según reglamento, no se puede evitar tener la Junta. Se ha programado la Junta para hoy a las 4.30 p. m”, se puede oír a Villanueva.

