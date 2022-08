“Rechazamos contundentemente las declaraciones e incitaciones a la violencia realizadas por el presidente y el primer ministro, quienes constantemente vienen haciendo arengas en contra de las instituciones y el Estado de derecho”, anotó Camones.

En ese sentido, la legisladora de APP pidió a Castillo colaborar con las investigaciones fiscales, pero sin responsabilizar de sus decisiones a otras instituciones o poderes del Estado. Ello, también en alusión a los ataques contra la Fiscalía.

“Exigimos respeto a la actuación del Ministerio Público en su labor de investigación que viene realizando y pedimos que se les brinden todas las garantías para el cumplimiento cabal de su trabajo”, agregó.

También se sumó al cuestionamiento la parlamentaria Gladys Echaíz, de Renovación Popular, quien calificó como un hecho grave que el jefe de Estado invoque al enfrentamiento de las masas. “Esto atenta contra el orden interno; es un hecho grave que compromete la seguridad del país”, enfatizó.

La expresidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, sostuvo que el Gobierno al promover “la movilización de turbas” está caminando hacia un autogolpe.

La bancada de Avanza País presentó una moción de invitación contra Torres para que explique sus expresiones ante el Parlamento.

Amedrentamiento

El último miércoles, en una reunión con organizaciones sociales, Torres emplazó abiertamente a los dirigentes a traer personas de provincias para “arrodillar a los golpistas”. Dijo, además, que este fin debe ser defendido incluso con la vida.

“Con esa energía, capacidad y voluntad que tienen para defender sus intereses, los intereses de sus hijos, y de los hijos de sus hijos (…). Con esa voluntad que trajeran a Lima 50 personas cada uno, lo harían arrodillar a los golpistas (…) el pueblo tiene que defenderse, el pueblo no se va a arrastrar y, si es necesario, con la propia vida”, afirmó.

Anterior a esto, el presidente en mensaje a la Nación, hizo un llamado a protestar; ello, tras conocer los requerimientos fiscales que se emitían en contra de su círculo cercano por presuntamente formar parte de una red criminal.

“Hago un llamado a todos los peruanos a unirse en defensa del Estado de derecho, el orden democrático y la voluntad popular. Podrán tener medios, dinero, pero no tienen al pueblo”, refirió.

Sin respaldo

La congresista Ruth Luque, de la bancada Cambio Democrático, señaló que no se debe usar al pueblo para “relativizar” o evitar responder ante investigaciones por corrupción.

“Siempre he defendido y defenderé la democracia y voluntad popular. De acuerdo en denunciar al golpismo, pero escudarse en el pueblo para relativizar o no responder investigaciones por corrupción no contribuye. Invoco actuar con responsabilidad política y trabajar por el país”, añadió.