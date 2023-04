Las acciones emprendidas por el gobierno encabezado por Dina Boluarte para enfrentar los fenómenos naturales que golpean al país no convencen a los ciudadanos.

Para el 82% de peruanos la mandataria no lidera los esfuerzos contra los desastres naturales, según se desprende de la última encuesta de Datum .

Esta visión es más fuerte en el sur del país con 93%, mientras que el 78% lo considera en el norte. La ausencia de autoridad también la percibe el 86% del segmento E, así como el 82% de los segmentos C y D.





Ante la consulta de quiénes consideran que son los principales responsables de la prevención de los fenómenos naturales, el 41% señala que es el gobierno central, mientras que para el 23% lo son tanto este como los gobiernos regionales y locales.

En el Sur del país el 20% considera que el principal responsable son los gobiernos regionales, mientras que el 35% considera que todos.





Popularidad estable

Dina Boluarte conserva el 74% de rechazo si se compara con marzo. No obstante, se observa que su desaprobación ha caído en el centro de 85% a 79% mientras que en el sur de 92% a 86%.

Sin embargo tanto en Lima como en Callao la desazón ha crecido de 62% a 66%. Y en el norte bajó de 85% a 79%.

Cambios en la percepción, seis años después

Urpi Torrado, CEO de Datum.

Aunque la crisis política no ha terminado, las lluvias y desastres naturales parecieran haber contribuido a una tregua. Aunque el 57% considera Dina Boluarte no llegará hasta el 2026, su popularidad se estabiliza, mantiene una aprobación de 18% (similar al mes anterior 19%) y no logra replicar el crecimiento logrado en marzo.

Cabe recordar que, en el 2017, con el Niño Costero, Perú vivió un contexto similar. Al comparar ambos periodos, se observa que el respaldo a PPK creció en 10 puntos. La diferencia está en la percepción de cómo se viene manejando los esfuerzos, mientras que, en el 2017, el 51% consideraba que PPK lideraba los esfuerzos contra los desastres naturales, en la actualidad sólo el 13% considera que Boluarte tiene el dominio de la situación.

Resulta relevante también, el crecimiento del porcentaje de peruanos que creen que el trabajo de prevención es responsabilidad del gobierno central (pasa de 31% a 41%), lo que implica mayores expectativas en relación a las medidas que se tomen.

Finalmente, la última encuesta de Datum registra una disminución en la desaprobación del Congreso (5 puntos menos). Esto podría deberse a la suspensión de algunos congresistas, pero todavía el rechazo es alto y las demandas mayores.

