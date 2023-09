A fines del mes pasado el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, junto a otros seis ministros de Estado, se presentaron ante la comisión de Constitución a fin de sustentar el proyecto de ley del Gobierno que solicita facultades, por 120 días, para legislar en materia de seguridad ciudadana, políticas para combatir el fenómeno El Niño Global, entre otros temas.

Hoy el grupo de trabajo que preside Martha Moyano tenía previsto debatir el predictamen de la norma; sin embargo, precisó que debido a que se plantearon algunas observaciones recién será analizado en la próxima sesión; es decir, la próxima semana.

“Sí, hay un predictamen inicial. Se (debía) abrir el debate, pero no se va a votar hoy. Estamos revisando todo, hay cosas, por ejemplo, como el tema de la delimitación territorial que ya no lo vamos a incorporar porque ellos (Gobierno) han mandado un proyecto de ley a (la comisión de) Descentralización, y en esa comisión va a estar el premier (Alberto) Otárola exponiendo, así que no tiene sentido”, indicó en diálogo con la prensa.

A juicio de la legisladora de Fuerza Popular, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo es “demasiado general y no dice absolutamente casi nada en la fórmula legal”; sin embargo, precisó que en la exposición de motivos desarrollan los temas.

“Nosotros estamos haciendo un predictamen en función a la exposición de motivos y a la reunión de las mesas técnicas que se hicieron con ellos y con la comisión”, añadió.

En ese sentido, Moyano adelantó que su grupo de trabajo otorgará las facultades el Gobierno, pero no en todos los temas.

“Se le va a otorgar (las facultades), pero no todas las que han pedido. Se va a otorgar aquellas que la comisión tome una decisión y que no tengan que ver con leyes orgánicas, gobiernos locales. No puede cruzarse con temas presupuestales y todo lo que necesite presupuesto tiene que entrar como una ley de presupuesto”, enfatizó.

Finalmente, dijo que este viernes la comisión de Constitución realizará una sesión extraordinaria para recoger la opinión de todos los integrantes. Tras ello, se elaborará un nuevo predictamen que será abordado la próxima semana.

