Este martes, el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, se presentó ante la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República para presentar los trabajos que realizará su sector este 2024.

Tras ser cuestionado por la ola de violencia que vive la región de La Libertad, el titular del Mininter señaló que viajará en los próximos días a esta localidad para tomar medidas sobre estos hechos, además, de coordinar acciones en la zona de Pataz por el alto índice de minería ilegal.

Torres Falcón aclaró que es importante trabajar en conjunto porque la mayoría de la población en Pataz se dedica a la minería ilegal desde hace muchos años. Como se recuerda, fue en esta localidad donde hace unos meses asesinaron a 9 trabajadores de la mina Poderosa a manos de grupos delictivos.

“Le he pedido autorización a la señora presidenta Dina Boluarte para trasladar mi despacho la siguiente semana a Trujillo. Yo ya he viajado a Trujillo, he estado en el mismo Pataz cuando me hice cargo de mi despacho, me sorprendió la muerte de esos nueve trabajadores mineros”, exclamó.

“El problema que existe en esa localidad es por la minería ilegal que se expande por todo ese territorio. Toda la población de Pataz se dedica a la minería ilegal y es por esto la alta incidencia delictiva”, precisó.

Compra de armamento para la PNP

Durante su alocución, el ministro Torres Falcón aclaró que hasta el momento no se están haciendo ninguna licitación para abastecer de armamento al personal policial. Lo que sí precisó es que está en coordinación con el Ministerio de Defensa, le pueda facilitar mil armas en reserva para abastecer a los miembros de la PNP.

Por otro lado, aseguró que también se mandará a reparar 2 mil radios patrulleros, los cuales atenderán las emergencias de la población de manera más rápida e integrada.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.