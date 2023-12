2:55 p.m.

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) expresa su solidaridad ante la lamentable pérdida de los nueve trabajadores de seguridad de Compañía Minera Poderosa y también con los colaboradores gravemente heridos, quienes han resultado víctimas de bandas criminales vinculadas con la minería ilegal y que imperan en la provincia de Pataz (La Libertad).El IIMP sostuvo que esta ilícita actividad, lamentablemente es propiciada por el REINFO, pues les permite la compra de explosivos, insumos químicos y bancarización. Lee aquí la nota completa.

2:44 p.m.

Lista de Fallecidos en la Poderosa

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP), los fallecidos han sido identificados como: Javier González Aguilar (23), Alan Taypecahuana Valenzuela (22), Alexander Alberto Casas Chiza (22), Edison Yuri Huacho Ccoscco (23), Mike Yohan Rayco Portal (30), Jose Rodolfo Valdivia Rafael (26), Efraín José Esteban Cantalicio (25), Alex Alberto Angulo Garcia (31) y Heiner Ericson Roman Fuentes (21).

Lista de los fallecidos según la PNP. Foto: Karisma TV





2:11 p.m.

Confiep rechazó actos violentos en provincia de Pataz

El gremio pidió al Ejecutivo tomar medidas inmediatas y abordar este problema cada vez mayor. Asimismo, expresó sus solidaridad con los familiares de las 10 personas fallecidas y los 15 heridos de la Compañía Minera Poderosa , ubicada en el distrito de Pataz, región de La Libertad, víctimas de un ataque ocurrido aproximadamente a la 1:00 de la madrugada del sábado. Lee aquí la nota completa.

2:08 p.m.

Sospechosos fueron detenidos

El general PNP Luis Reátegui Lazarte, expresó que se inició un exhaustivo operativo por la zona y como resultado se dio la detención de siete presuntos sospechosos del asesinato cometido en Pataz, se han incautado dos armas de fuego de corto alcance, pero las diligencias continúan.

Contingente policial llega a La Liberta rumbo a Pataz. Foto: Gob.pe

2:05 p.m.

Instituciones rechazan ataque en la Poderosa

Entre las instituciones que se han pronunciado figuran la Cámara de Comercio de La Libertad, el Arzobispado Metropolitano de Trujillo, Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú entre otros.

Instituciones se pronuncian ante ataque a mina La Poderosa.

1:29 p.m.

Equipo especial de la PNP llegó a Pataz

Un total de 50 agentes del Grupo de Respuesta Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) de la Policía Nacional del Perú (PNP) arribó esta mañana a Trujillo, y partirán en avioneta desde el aeropuerto internacional Capitán Carlos Martínez de Pinillos de la ciudad hasta el distrito de Pataz, ubicado en la provincia del mismo nombre, en la región La Libertad. Lee la nota completa aquí.

Contingente policial busca sostener operaciones en la zona tras asesinato de 9 trabajadores de la minera Poderosa

1:08 p.m.

Defensoría del Pueblo condena asesinato

La Defensoría del Pueblo rechazó el grave atentado perpetrado en la minera La Poderosa, en la región La Libertad, que dejó 9 personas fallecidas, 7 heridos leves y 10 trasladados a Trujillo, y pidió a las autoridades del sistema de justicia cumplir con celeridad sus funciones, a fin de poder identificar a los responsables para que sean investigados, procesados y sancionados.

En ese sentido, la institución expresó sus condolencias a los familiares de los fallecido y exhortó a la Policía Nacional del Perú (PNP) a realizar los actos de investigación para el esclarecimiento de este hecho. Lee la nota completa aquí

(Foto: Defensoría del Pueblo)

1:05 p.m.

César Acuña le exige a Otárola la presencia del ejército

César Acuña, gobernador regional de La Libertad, manifestó que conversó con el primer ministro Alberto Otárola para solicitar que el ejército se instale en la localidad de Pataz para resguardar a la población y así brindar el soporte a las fuerzas policiales.

“Es lamentable lo que sucedió. Nosotros recién hemos tomado conocimiento de lo que pasó en la mina la Poderosa acá en La Libertad. Tan pronto me informé, me comuniqué con el premier Alberto Otárola, le exigí que intervenga de inmediato. Hemos conversado y me comunicó que mañana determinarán las acciones que van a tomar frente a este ataque”, expresó para los medios. Lee la nota completa aquí.

1:01 p.m.

Perucámaras pide al Estado tomar acciones contra delincuentes

“No son solo grandes o medianas empresas las que son víctimas diarias de la delincuencia. Los son también micro y pequeñas empresas e incluso emprendedores individuales que son obligados a pagar cupos bajo la amenaza de ser asesinados ellos o sus familias”, manifestó el presidente del gremio empresarial, Oscar Zapata al condenar el grave atentando a las instalaciones de la minera Poderosa. Lee la nota completa aquí

12:59 p.m.

Gremios de empresarios rechazan ataque

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su condena y rechazo al ataque que sufrió la minera, por parte de mineros ilegales y delincuentes, que asesinaron a nueve trabajadores que cumplían labores de seguridad. Lee la nota completa aquí

12:56 p.m.

Atentado en minera la Poderosa

A tempranas horas de este domingo 3 de diciembre, se conoció el ataque contra un grupo de trabajadores de la minera la Poderosa en la provincia de Pataz, región La Libertad. El saldo de este atentado fue la muerte de 9 personas (7 trabajadores de seguridad y 2 mineros). La Policía Nacional del Perú (PNP) está investigando el hecho. No se descarta que la mafia de “El Tren de Aragua” esté involucrada. Lee la nota completa aquí.

