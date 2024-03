El ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, indicó que asistirá al Parlamento las veces que sea requerido. Como se recuerda, el titular del Mininter enfrenta mociones de interpelación en el Congreso de la República del Perú. Algunas de las preguntas que deberá responder se refieren al cese del comandante general de la PNP, Jorge Angulo, delegación de facultades y control fronterizo.

Al ser consultado si ha evaluado renunciar al cargo, respondió que “no hay un tiempo preciso”.

Cabe recordar que el premier Gustavo Adriazén dijo en Cuarto Poder que hubiese sido “irresponsable” cambiar ministros antes de haber “tenido contacto” con ellos o “ver su gestión”. “He tenido ya contacto directo con el propio ministro del Interior. Me ha explicado la política, el plan del Perú Seguro, me ha explicado algunos primeros resultados de estas actividades. Tenemos que dejar que el plan actúe un tanto”.

Al respecto, el ministro Torres mencionó en diálogo con RPP que “toda persona tiene vergüenza [si no cumple con los objetivos], pero un trabajo en esa magnitud no se puede hacer en dos o tres meses. Tengo tres meses y medio en el cargo y no me aferro al puesto. Cuando la presidenta me diga ‘hasta acá nomás’ acataré con tranquilidad, mientras tanto me voy a entregar con fuerza por la PNP y por el Perú. No hay un tiempo preciso pero me esforzaré para realizar mi trabajo”.

Plan Seguro

También brindó detalles del Plan Seguro al 2030 del gobierno para brindar seguridad a la población del país, que incluye la modernización de la Policía Nacional del Perú (PNP) con más recursos. “Hemos conseguido que después de 19 años la PNP tenga injerencia en la investigación. Ahora tiene acceso a la criminal por ley, antes la investigación era dirigida por el fiscal, pero ahora el inicio de la investigación -la preliminar- es parte de la policía”.

El titular del Mininter explicó que dicho plan está engarzado a dos políticas multisectoriales del plan de gobierno: seguridad ciudadana y contra el crimen organizado.

“De ella, se desprenden cuatro ejes: prevención integral del delito, control territorial estratégico, lucha contra el crimen organizado y transnacional, y el fortalecimiento y modernización de la PNP (...) El desarrollo y estrategia se maneja en reserva”, sostuvo

Sobre la modernización y equipamiento tecnológico de los laboratorios criminalísticos, dijo que se tiene previsto la construcción de 10 laboratorios.

Trujillo y Pataz

En otro momento, el ministro Torres Falcón detalló en entrevista a RPP que se han realizado en Trujillo 713 operativos. “Detenidos peruanos tenemos 800, extranjeros tenemos 61; armas de fuego 41, bandas criminales 58; material explosivo 783 (cartuchos de dinamita)”.

Respecto a Pataz, se han realizado 54 operativos, desde que rige el estado emergencia (14 de febrero). “Se tiene 59 peruanos detenidos, un extranjero; 20 armas de fugo; dos bandas y 3,224 cartuchos de dinamita”.

Al ser consultado sobre efectividad del estado de emergencia, indicó que se están logrando ‘importantes’ capturas y que “en 60 días van a tener mejores resultados”.

Agregó que se está trabajando en Pataz, así como en la fronteras del país, con la Fuerza Armada. “Las operaciones son lideradas por la FF.AA. pero quien opera es la PNP”.

En el caso de Trujillo, dijo que todo el personal policial será removido. “Hemos empezado por las cabezas, los jefes han sido rotados. El personal tiene que salir por el bien del país”.

Captura de Vladimir Cerrón

Respecto a la captura del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el titular del Mininter precisó que logrará su detención para ponerlo en manos de la justicia.

“Permítanme hacer una analogía, para dar con Abimael Guzmán, el trabajo fue de un año o más, y se logró su captura. Hasta el momento tenemos tres meses, y tengan la mayor confianza que lo vamos a detener”, comentó.

Al ser consultado si la demora en la captura de Cerrón se debe a motivos políticos, “no se puede comparar a uno con otro [Guzmán con Cerrón], ambos estuvieron y están al margen de la ley, y ya se está trabajando. Pido un poco de paciencia, estamos cada vez más cerca. Los trabajos policiales muchas veces se toman su tiempo”.

Asimismo, descartó cualquier apoyo desde la institución que representa a Vladimir Cerrón. “Lo descarto del gobierno y de la institución policial, no hay apoyo a ese señor”.

Salida de Jorge Angulo

En esa línea, el ministro del Interior también se refirió al exjefe de la Policía Nacional, que busca ser restituido en el puesto.

“No tengo mucho que decir, solo que todo cambio es bueno. En algún momento me tendrán que cambiar a mí, él ya tenía más de un año. Es bueno refrescar las filas de la PNP, de los diferentes ministerios y ahora miramos hacia adelante, en un trabajo fuerte con el gral. Víctor José Zanabria Angulo, Óscar Arriola y Jhonny Veliz”, mencionó.

