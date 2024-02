El comandante General de la Policía Nacional Perú (PNP) , Víctor Zanabria , se pronunció respecto a las últimas informaciones en relación a la inseguridad ciudadana que se viene presentando en nuestro país.

En Chorrillos, el general fue consultado respecto a los familiares del empresario Machiavelli Laura Lume, secuestrado y asesinado el pasado 20 de febrero, quienes denunciaron que continúan recibiendo amenazas de muerte, lo que demostraría la permanencia de los grupos armados buscando cometer más delitos.

“Desde hace varios años tenemos este problema, quisiéramos cortarlos de un día para el otro, es imposible mentir a la población de que esto va a suceder así. Pero las personas que matan a este empresario, los seis delincuentes están detenidos se ha resuelto; ahora recordemos que cada captura que hace la policía no es por un caso” dijo el general.

Asimismo, añadió que siguen avanzando de manera contundente y deteniendo blancos objetivo que son delincuentes peligrosos y que con el apoyo de la población se logrará reducir esta actividad.

El general Zanabria comentó respecto a la crítica de algunos alcaldes que señalan que las declaratorias en emergencia no funcionan y que esto se debe a la falta de presupuesto. (Foto: GEC)

Sobre casos de secuestro

Sobre el incremento de los casos de secuestro en el país, el general Zanabria dijo que esto se debe a que se está viendo “una migración altamente violenta” con actividades que se hace en diversas partes de Sudamérica.

“Estamos coordinando con nuestros pares para que esta migración momentánea que hace secuestros de paso no genere actividad y después van a otro país de regreso”, dijo.

Alcaldes critican estados de emergencia

El general Zanabria comentó respecto a la crítica de algunos alcaldes que señalan que las declaratorias en emergencia no funcionan y que esto se debe a la falta de presupuesto.

“Parece que hay una mala interpretación de qué es estado de emergencia , es una medida que políticamente adopta el Estado para restringir derechos y permitir las actividades que la policía va a realizar [...] lamentablemente, a veces, algunas autoridades locales se apartan de ese camino y quieren que solamente la policía opere. Si no operamos en conjunto a las autoridades policía y población no vamos a ser efectivos en la lucha contra el delito”, dijo.

Declaraciones del ministro Torres

Por otro lado, el jefe de la Policía se pronunció sobre las declaraciones brindadas el último miércoles por el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón , quien pidió a los medios que publiquen cosas buenas que realicen.

“La percepción de inseguridad no se mide por los medios [...] el ministro del Interior ha señalado que, por ejemplo, hay programas preventivos y que nosotros diariamente incautamos un promedio de 20 armas de todo tipo, nuestro personal cae en enfrentamientos y entonces si el esfuerzo que pone cada policía en la calle no es reconocido, cómo le incentivamos la moral para que siga trabajando y no perdamos la lucha contra el delito”, dijo Zanabria.

“Hay reconocer e incentivar a la policía y no ver todo lo malo, porque si golpeamos en todo lo malo le quebramos la moral a los verdaderos defensores de la sociedad contra el delito, con todos los problemas que podemos tener”, agregó

