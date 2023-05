Otro miembro del Gabinete Ministerial se encuentra en el ojo de la tormenta. Se trata del ministro de Trabajo, Antonio Varela, quien fue acusado de presunto plagio en su tesis doctoral, publicada en el año 2020.

Según reveló Panorama, la tesis del titular del MTPE fue procesada por el programa antiplagio Turnitin, que arrojó un 54 % de índice de similitud.

Es decir, el ministro habría copiado párrafos enteros sin citar páginas completas ininterrumpidas de otros autores en su tesis titulada “La negociación colectiva laboral en el sector público. Los procedimientos arbitrales económicos y su garantía al principio de Equilibrio Presupuestal”, con la que obtuvo su grado de doctorado en la Universidad San Martín de Porres.

Tras conocerse esta denuncia, Varela rompió su silencio y, en diálogo con la prensa, negó que haya plagiado en su tesis doctoral, tal como afirma Panorama.

“Mi tesis doctoral no tiene plagio. Estamos completamente seguros desde que la hicimos y ahora último que la hemos vuelto a revisar (...) de repente en la denuncia un organismo, una institución o una persona que sí cuenta con el programa (Turnitin) le ha entregado (a Panorama) un resultado que ha sido manipulado”, señaló.

El ministro explicó que los filtros que se usan en la universidad son parametrados. Recordó que en el 2020 el programa Turnitin arrojó un 20% de similitud en su tesis y, según dijo, el sábado pasado volvió a pasar su trabajo por ese programa y nuevamente arrojó el mismo porcentaje.

“Repito, cuando presenté el trabajo y, ahora, que lo hemos revisado (nuevamente), el porcentaje es del 20%. Negamos ese 54% (de similitud), porque además ni siquiera es lógico. Se señala que son cerca de 20 páginas, lo que significaría cerca al 15% de trabajo de investigación plagiado, pero luego ponen 54% de similitud. Eso es incongruente”, cuestionó tras precisar que ese 20% de similitud corresponde a normas, jurisprudencias y palabras claves.

Ayer en la noche, Varela, a través de un comunicado, negó cualquier imputación de plagio académico, pues, según indicó, “el desarrollo de su tesis ha respetado el derecho de autor realizando la cita respectivas”.

“Ante mi pedido cursado al periodista me hicieron llegar las páginas de las tesis en la que supuestamente se comprobaría el plagio académico de dos autores nacionales y yo le envío un cuadro tallado en la cual se desvirtúa cada imputación de plagio” expresó.

No piensa renunciar

Al ser consultado por si piensa renunciar al cargo mientras aclara toda esta situación, Varela lo descartó de plano al señalar que acreditará la solidez académica de su trabajo de investigación.

“Yo no voy a renunciar por dos cosas en particular: no he plagiado y las denuncias existen. Cualquier persona puede ser denunciada, pero yo voy a demostrar, tanto del punto de vista particular como acudiendo a la universidad para que acredite la solidez académica de mi trabajo, que no he plagiado. Lo voy a repetir siempre: no he plagiado”, remarcó.

También descartó que vaya a denunciar al periodista y medio de comunicación que hizo la denuncia.

“Respeto irrestrictamente la libertad de expresión. Respeto el trabajo, la libertad, creo que estoy con la competencia de defender mi punto de vista sin necesidad de amenazar a nadie. Quizás la mejor denuncia por mi parte serpa mejorar la respuesta y acreditar ante la población que no se trata de un plagio”, agregó.

Según dijo, existen sectores incómodos con su presencia en el Ministerio de Trabajo porque tiene una visión distinta a anteriores gestiones.

“Vengo del ámbito privado, he renunciado a varias actividades para servir al país. Me informaron muchos amigos de lo que yo me podía haber metido y sabía que podían pasar ese tipo de cosas. La verdad no pensaba que iba a ser rápido (...) no hay que ser tontos, que hay sectores que no les gusta mi presencia en el ministerio porque seguramente con una visión distinta a las anteriores gestiones voy a hacer los cambios que se necesitan”, apuntó.

