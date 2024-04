El ministro de Justicia, Eduardo Arana lamentó las declaraciones de la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Marita Barreto, en torno a la suspensión del coronel Harvey Colchado como jefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

El titular del Minjus consideró que la fiscal superior “no debería politizar una situación que está en manos de la Policía Nacional”. “Lamento mucho las declaraciones de la fiscal Marita Barreto, a la cual consideró una fiscal muy competente, pero eso de hacer opiniones políticas no le hace bien tanto a su cargo como al proceso administrativo”, expresó tras participar en la entrega en custodia de 13 vehículos a cargo del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), a favor de diversas municipalidades y entidades públicas del país.

Además, enfatizó que el procedimiento disciplinario que se le sigue a Harvey Colchado por “infracción muy grave” debe mantenerse en el fuero policial y no ser materia de discusión en el plano político. “Hay un proceso administrativo disciplinario y tenemos que sujetarnos a lo que Inspectoría determine”, aseveró.

En esa línea, resaltó que tras la suspensión de Harvey Colchado de la Diviac no hay un interés político de por medio, y exhortó a respetar el debido proceso y no politizar este caso. “No es un hecho producto de una decisión política, esto no se hace con el propósito de perseguir a alguien. Es un proceso administrativo disciplinario y como todos los procesos debe ser guiado dentro de su marco de competencia”, añadió.

Fiscal considera que suspensión de Harvey Colchado es una venganza

La coordinadora de Efficop cuestionó a la Inspectoría de la Policía por suspender temporalmente al coronel Harvey Colchado y abrirle un procedimiento administrativo disciplinario por presuntas infracciones graves y muy graves, luego que se difundiera en redes sociales una foto de una torta de cumpleaños en la que se hace alusión a un operativo de allanamiento.

“Esta decisión es incongruente, ya que una infracción para que se califique como tal debe estar en una norma y los hechos no se suscriben a esta norma. Es lo que llamamos coherencia legislativa. La conducta que señalan como infracción no se condice con los hechos que indican como infracción”, sostuvo Barreto en Cuarto Poder.

Además, sostuvo que se trataría de “una venganza del poder corrupto”, pues en diferentes oportunidades se ha intentado separar al suspendido jefe de la Diviac. “¿Cuántas veces se intenta sacar al coronel Colchado del equipo especial que investiga delitos de corrupción?, pero no cualquier corrupción, es la corrupción del poder, quienes detentan el poder más alto en el Perú, es a ellos a quienes nosotros investigamos”, afirmó.

Por su parte, Stefano Miranda, abogado de Harvey Colchado, pididó que se levante la medida de suspensión ordenada en contra de su patrocinado, al considerar que se trataría de una medida ilegítima.