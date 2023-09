El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Eduardo Arana, rechazó todos los cuestionamientos que se le han venido haciendo tras su designación en el cargo, señalando al respecto no haber incurrido en delitos ni en irregularidades.

Dos días después de su ingreso en el gabinete de ministros, Arana Ysa empezó a ser investigado preliminarmente por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado, y alternativamente cohecho activo específico, en agravio del Estado.

Así, con relación a la versión que señala que no pasaba pensión alimenticia a sus hijos, indicó que esta no es cierta y que “jamás he dejado de mantener afecto y apoyo material” para con ellos. Añadió que fue objeto de una demanda al respecto por parte de su exesposa, pero que luego “llegamos a un acuerdo antes de la sentencia”.

Sin embargo, dicho fallo judicial fue emitido. “Mi intención fue en un inicio hacer un arreglo y lo hicimos, pero no me percaté de que el proceso continuaba”, agregó Eduardo Arana, señalando que en ese aspecto “fui un poco negligente” al no haber estado pendiente del trámite judicial.

Con relación a la versión que lo sindica como agresor de su exesposa, indicó que “no sabía de esa denuncia”. “Jamás durante mi vida conyugal hemos tenido actos de violencia”, aseveró.

“Mis hijos me han señalado que su madre se ha quedado sorprendida con esta denuncia”, manifestó. “Ella está sorprendida de que esta exista”, indicó, recalcando que dicho recurso se quedó en el ámbito policial.

Audios con Ríos e Hinostroza

En cuanto a los audios en los que se le oye dialogar con el encarcelado exjuez superior del Callao, Walter Ríos, y con el prófugo exvocal supremo César Hinostroza, el ministro Eduardo Arana señaló que en ellos no figura ningún acto de corrupción, ilegalidad o irregularidad.

Explicó que su conversación con Hinostroza se debió a su cercanía con él y estuvo referida a la invitación que dicho exjuez le había hecho a otro magistrado para almorzar y gestionar apoyo a su eventual elección a la presidencia de la Corte Suprema. Sobre su diálogo con Ríos, indicó que este se dio en calidad de abogado de un jubilado de la Empresa Nacional de Puertos, debido a que su demanda sobre su pensión de jubilación no prosperaba.

Afirmó también, en dicho contexto, que el Ministerio Público ha hecho uso de sus atribuciones al iniciarle investigación por estas grabaciones. Sin embargo, consideró que esta tendrá que desestimarse eventualmente, puesto que no cometió irregularidades.

Recordó, asimismo, que desde esa institución se dio a conocer meses atrás que se había concluido con la clasificación de los miles de audios interceptados en el caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, agrupando a los que tenían contenido presuntamente delictivo para efectuar las denuncias respectivas. Sin embargo, esto no se ha dado en aquellos en los que él aparece, indicó.