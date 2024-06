Ha pasado un año y medio desde que la ex primera dama y sus hijos residen en el país azteca. Sin embargo, las interrogantes crecen, ya que el pueblo mexicano acaba de elegir a su nueva presidenta. ¿Qué le espera a la familia de Pedro Castillo?

Como se recuerda, el domingo 2 de junio fueron las elecciones presidenciales en México, que dieron como ganadora Claudia Sheinbaum, líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la primera mujer en ser mandataria en esa nación.

Asilo político

Ante esta nueva figura presidencial, se cuestiona si la familia de Castillo Terrones continuará recibiendo la protección que López Obrador les brinda. Para el internacionalista Juan Velit Granda, Lilia Paredes y sus hijos se quedarán en México.

“Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum va a continuar otorgándoles asilo político a la familia del expresidente, respetando la doctrina Estrada. México es uno de los principales promotores del asilo diplomático y ha sido destino de muchos peruanos, incluyendo a los expresidentes Sánchez Cerro, Odría, entre otros”, sostuvo.

El expresidente Pedro Castillo.

Además, expresó que a pesar de que no se conoce mayor detalle sobre cómo vive ahora los hijos y esposa de Castillo Terrones, se sabe que la familia goza de acceso a educación, comida, seguridad y otros beneficios.

Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, manifestó que todo dependerá del criterio que tome la nueva mandataria mexicana, pues, a pesar de las relaciones políticas que tenga con López Obrador, de ella dependerá si continúa o no brindándoles asilo.

“Es el gobierno de turno quien decidirá si la señora Paredes y sus hijos siguen disfrutando del asilo político. Creo que esto se dará más por un pedido directo del mismo AMLO a la mandataria”, expresó.

¿Qué pasa si rechazan el asilo político?

De acuerdo a lo dicho por Rodríguez Mackay, solo hay dos opciones: aprobar o desaprobar el asilo político a la familia del exmandatario peruano. Sin embargo, aquí se deben tomar en cuenta algunas implicancias.

“El recurso de asilo ya lo tiene la familia Paredes Castillo, no tienen que hacer ningún nuevo planteamiento y en caso de que el gobierno mexicano decida revocarlo, tendría que pronunciarlo formalmente”, sostuvo.

“Lo que tendría que hacer la señora Paredes es negociar, obtener asilo de un tercer Estado y México tendría que brindarle todas las facilidades para que eso se haga realidad. Lo que ese país no debería hacer es faltar al principio del derecho internacional conocido como la “no devolución”; es decir, lo que México no debe hacer es devolver a la señora Paredes al Perú porque ya no quiera darle asilo, eso sería antijurídico. Nos guste o no, ellos ya están protegidos”, acotó.

Pedro Castillo y Lilia Paredes. (AP Photo/Jae C. Hong)

Relaciones entre Perú y México

Recordemos que desde que Pedro Castillo dio el golpe de Estado en diciembre del 2022 y asumió el cargo la presidenta Dina Boluarte, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, en repetidas ocasiones aseguró que no reconocía al gobierno ni a su gobernante peruana. La crisis se hizo más aguda cuando dicho país le brindó asilo político a la familia presidencial y se decidió expulsar del Perú al embajador mexicano, Pablo Monroy.

Ante esto y con una nueva mandataria, se abren las posibilidades de que Perú y México puedan fortalecer sus alianzas y que las relaciones políticas puedan volver a fluir.

Luis Fernando Nunes, politólogo, señaló que tener una nueva jefa de Estado, con una preparación científica y un pensamiento social, es un buen augurio para ambos países, ya que México y Perú comparten mucha cultura e historia.

“Claudia Sheinbaum es una mujer que está inmersa en el mundo académico. Es química, física y también estudió ingeniería ambiental, lo que le brinda una visión más moderna de la política. Aquellos que votaron por ella saben que es socialista”, expresó.

“Tiene un pensamiento más democrático y moderno, y creo que su propia visión de este mundo globalizado le permitirá considerar que el tema de la Alianza para el Pacífico debe ser revitalizado con ella como Jefa de Gobierno. Entonces, ambos países tenemos la oportunidad de fortalecer los tratados de libre comercio; la exportación e importación serán clave”, manifestó.

Claudia Sheinbaum. (Foto de Gerardo Luna / AFP)

Por otro lado, defendió la posición del canciller Javier González Olaechea, quien ahora tendrá la oportunidad de conversar con su homólogo cuando sea elegido para enlazar conversaciones entre Perú y México.

“El canciller tiene una visión moderna de las relaciones diplomáticas y no querrá problemas mayores con la nueva mandataria mexicana. Creo que apostará para que se reanuden las conversaciones y las relaciones a nivel diplomático de mejor manera”, analizó.

Oportunidades económicas

Nunes indicó que esta es la oportunidad que ambos países necesitan para fortalecer alianzas, una de ellas es la económica, ya que entre Perú y México existen productos de exportación e importación necesarios para seguir creciendo en el mercado.

“Dentro de dos años se va a replantear el Tratado de Libre Comercio (TLC) que México tiene con Estados Unidos y Canadá, y ahí la presidenta tiene otra tarea diplomática de mirar al mundo con una visión más amplia y no con políticas contrapuestas. Nosotros podemos seguir promoviendo la exportación textil, abrir nuevos mercados; eso ayudaría a nuestra economía y también a la de ellos”, dijo.

Para el internacionalista Juan Velit Granda, este cambio de jefe de Estado brinda una oportunidad para afianzar las relaciones políticas, sociales, pero sobre todo económicas.

Exportaciones peruanas a México

“Estoy casi seguro que se van a restablecer no solamente los puentes políticos y diplomáticos, sino también los mecanismos de exportación como también de importación. Los productos que se van a traer de México y el Perú abren un importante comercio. Creo que también va a volver a tener un pueblo de desarrollo en México para sus exportaciones peruanas, tanto de textiles como de agroexportación”, puntualizó.

