El último miércoles, el candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, dejó entrever que el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, está recibiendo el apoyo de las bases apristas para su campaña electoral.

“¿Usted no le ha contado a los peruanos que, cuando era regidor de Lima, fue uno de los que autorizó Rutas de Lima, que construyó OAS, empresa vinculada a la corrupción en Brasil?, ¿Usted no le ha contado a los peruanos que las bases apristas lo están ayudando ahora en esta campaña presidencial, en donde ahora Renovación Popular se ha convertido en el nicho de los fujiapristas?”, señaló en un video publicado en las redes sociales.

La respuesta no se hizo esperar. El presidente de la Comisión Política del Apra, Mauricio Mulder, negó cualquier apoyo institucional en favor de la candidatura de López Aliaga.

“Ningún militante aprista está apoyando a ningún candidato. El escapero cobarde de (Julio) Guzmán miente, como todo lo que dice. No apoyamos a nadie, pero si repudiamos a los mequetrefes y a los golpistas morado-vizcarristas”, señaló en Twitter.

Expresiones minoritarias

Si bien el Apra, que no participa en este proceso electoral, no ha anunciado institucionalmente su respaldo hacia alguna candidatura en especial, varios de sus militantes y simpatizantes mostraron sus simpatías por López Aliaga en las redes sociales.

Por ejemplo, los exministros apristas Luis Gonzáles Posada y Nidia Vílchez saludaron el gesto que tuvo el empresario, quien junto a Hernando de Soto, postulante de Avanza País, realizó una protesta en el frontis principal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por su exclusión de la contienda electoral, decisión que finalmente fue revocada.

Otros simpatizantes del partido de la estrella fueron más allá y destacaron las cualidades de López Aliaga. “El país necesita de sus mejores cuadros. Ojalá López Aliaga y De Soto y otros líderes de buena voluntad pudieran encabezar un gobierno de reconstrucción nacional y de investigación a megacorrupción de Odebrecht, (Martín) Vizcarra, Vacunagate y copamiento de Fiscalía y otras instituciones”, señaló el exabogado de Alan García, Erasmo Reyna, en su cuenta de Twitter.

Es más, Hernán Garrido Lecca, exministro de Alan García, señaló abiertamente que la militancia aprista ve con “simpatía” la postulación del líder de Renovación Popular.

Al respecto, Mulder recalcó a Gestión que todas las expresiones de apoyo hacia López Aliaga en el Apra son minoritarias, y no arrastran al partido.

“Son expresiones minoritarias. Son totalmente individuales y no comprometen al partido en lo absoluto (…) son puntos de vista que tienen algunos compañeros, pero tampoco son mayoritarias y colectivas, ni mucho menos institucionales. Son opiniones brindadas a título personal”, remarcó.

El excongresista dejó en claro que su partido no ha emitido una posición en torno a la postulación de López Aliaga, aunque reconoció que muchas de sus planteamientos generan división interna

“En el partido existe una libertad de conciencia en materia religiosa. En el tema del aborto no tenemos una posición tomada. Gran parte de los compañeros está a favor, pero también hay otros, que son evangélicos, que se oponen. En ese punto, no hay una posición. Lo mismo para el tema de (la ideología) de género, hay algunos que están a favor y otros en contra”, acotó.

A título personal, Mulder dijo que no votaría por el candidato de Renovación Popular. También indicó que hay muy pocos dirigentes que han mostrado admiración hacia el empresario.

“Prefiero no calificar en absoluto candidaturas con las que tengo discrepancias. Lo que sí te podría decir es que yo no voy a votar por él (López Aliaga), y creo que muchos compañeros tampoco lo harán. He escuchado a muy pocos dirigentes de trayectoria mencionar que tienen una simpatía hacia él, muy pocos”, dijo.

¿El Apra apoyará una candidatura?

Si bien el Apra no ha brindado su apoyo hacia la candidatura de López Aliaga, ¿respaldará a otro postulante en carrera?

Para Mulder es muy poco probable que su partido endose su voto hacia algún candidato; no obstante, recalcó que esa decisión la deberá adoptar el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y la Comisión Política.

Recordó que en los procesos electorales de 1936, 1945 y 1956, en los que el Apra no participó, su organización política se reunió y tomó una decisión respecto a su voto, por lo que dijo que estos comicios no deberían ser la excepción.

El Apra maneja tres opciones: votar por un candidato en particular, no votar por ninguno de ellos o dejar en libertad a la militancia para votar por cualquier postulante de su preferencia.

“Yo he conversado con todos los dirigentes del partido y la verdad es que no hay ningún candidato que siquiera se acerque a lo que nosotros planteamos (…) la opción más débil es votar por un candidato, algunos incluso se inclinan por no ir a sufragar, porque la pandemia no va a terminar dentro de un mes”, enfatizó.

Sea la decisión que se tome, Mulder dijo que se conocerá semanas antes de la fecha de las elecciones (11 de abril). “Supongo que se deberá saber a inicios de abril, cuando ya estemos en el desenlace de la campaña. Otro grupo dice que mejor hay que esperar la segunda vuelta y no expresarnos en esta primera (vuelta), todos los escenarios son posibles”, acotó.