Vizcarra al cumplir primer año de gobierno: "Este año lo vamos a hacer mejor"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, publicó un mensaje en Twitter al cumplirse hoy el primer año de haber asumido el cargo, tras la renuncia de su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski.

"Quiero agradecerles por todo el apoyo recibido durante este año. Hace 365 días me tocó asumir la gran responsabilidad de asumir la conducción de nuestro país, en cumplimiento del mandato de la Constitución", señaló en su mensaje.

Recordó que su objetivo de trabajo es siempre poner al Perú por delante de todo y que el reto más importante al asumir la presidencia fue luchar contra la corrupción, que ha dominado al país durante décadas.

"Los peruanos estamos cansados de este flagelo. Si queremos ser un país grande y próspero, tenemos que erradicar ese mal, y para enfrentarlo necesitamos justicia igual para todos, que no se case con nadie", expresó.

"Escuché sus demandas y a partir de ellas hice propuestas de cambio. Ustedes me acompañaron en hacerlas realidad y juntos hicimos saber nuestra voz de indignación y protesta, pero sabemos que esta lucha no termina aquí, tenemos que seguir en este camino para lograr el Perú que todos queremos", agregó.

Vizcarra resaltó que el Perú sigue la senda del crecimiento y que en su segundo año de gestión "lo vamos a hacer mejor" y que su principal objetivo es darle a todos una mejor calidad de vida.

"A pesar de todas las dificultades, el Perú no se detuvo. Seguimos con un rumbo de crecimiento y estoy seguro que con la ayuda de todos, este año lo vamos a hacer mejor. Tal vez no estemos de acuerdo en todo momento, pero tengan la seguridad de que siempre busco hacer lo correcto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Lo haré hasta el último día de mi gobierno, el 28 de julio del 2021. Les pido me sigan acompañando para hacer realidad los grandes anhelos que todos compartimos. De todo corazón, muchas gracias", sentenció.