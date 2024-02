La semana pasada, el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) realizó un operativo de allanamiento de 11 domicilios y la incautación de seis bienes muebles e inmuebles vinculados a los exfuncionarios de Provías Descentralizado. Todas estas personas integrarían la presunta organización criminal ‘Los Intocables de la Corrupción’, que sería liderada por el expresidente Martín Vizcarra.

Producto de la diligencia se detuvo al exdirector de Provías Descentralizado durante la gestión de Vizcarra, Carlos Revilla, el exgerente de obras de dicha institución, Alcides Villafuerte, entre otras personas más.

De acuerdo al testimonio de un colaborador eficaz, Vizcarra habría recibido dinero producto de las coimas en Palacio de Gobierno. El encargado de llevar los montos de dinero fue el mismo Revilla. En total, el exfuncionario habría realizado tres entregas de dinero a través de maletines deportivos y un tubo para guardar planos, entre los años 2018 y 2019.

Tras conocerse esta noticia, el expresidente calificó de ‘patraña’ esta acusación en su contra y denunció que se estaría utilizando a la Fiscalía para afectarlo basándose en el testimonio de su exsecretaria, Karem Roca, quien sugirió que sería colaboradora eficaz en el proceso.

En respuesta, la abogada de Roca, Tatiana Bardales, negó que su patrocinada sea colaboradora eficaz, tal como señala Vizcarra.

“Respecto a las acusaciones en esta última carpeta que es ‘Los intocables de la corrupción’, no ha sido por los dichos de Karem Roca, este caso se ha derivado después de nueve meses de investigación con tres colaboradores eficaces y tres testigos protegidos y no son dichos, son cosas que han sido corroboradas”, dijo a RPP, tras precisar que su clienta no es colaboradora eficaz en este proceso y que no ha cometido ningún delito.

En ese sentido, adelantó que analiza presentar una querella contra el exmandatario. “Él ha dicho que ella (Karem Roca) es un testigo protegido, una colaboradora eficaz y que ella es la única persona por la que le han abierto ese proceso y eso es falso”, aseveró tras precisar que la exfuncionaria de Palacio es testigo en todos los procesos que se siguen contra Vizcarra.

Precisamente, dijo que Roca fue testigo de todos los actos de corrupción que se llevaron a cabo durante la gestión del expresidente.

“Ella era su asistente y el asistente sabe lo que tú haces día a día y todos tus secretos, aunque no quieras, se enteran y es lo normal. Ella ha dicho lo que ha visto, lo que sabe, lo que ha podido probar en las investigaciones que el señor Vizcarra tiene en el Poder Judicial y en el Ministerio Público”, apuntó.

Denuncia amenazas contra la vida de Roca

En otro momento, Bardales denunció que su patrocinada recibe constantes amenazas contra su vida y dejó entrever que detrás de ellas estaría involucrado Vizcarra.

“Son amenazas contra su familia, ella solo tiene a su madre, a sus hijos, y obviamente sabemos de dónde viene esas amenazas. No se puede probar, pero sabemos de dónde son. ¿Quién más podría amenazar a Karem Roca? Son llamadas y mensajes anónimos, pero lo más probable es que sea él”, cuestionó.

A su juicio, el exmandatario aún tendría poder político en diversas instituciones del Estado.

“Todavía el señor tiene poder político, (infiltrados) en todos lados, en el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, por eso la demora en todas las investigaciones y por eso todo está casi paralizado”, enfatizó.