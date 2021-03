La exsecretaria del despacho presidencial de Martín Vizcarra, Karem Roca, aseguró que el exmandatario le mostró que tenía llamadas telefónicas con la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, cuando salieron a la luz las contrataciones que tuvo Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura.

En declaraciones a ‘Panorama’, la exfuncionaria dijo que el último día que trabajó en Palacio de Gobierno, antes de empezar a laborar de manera remota desde su casa, el entonces presidente le enseñó su celular para mostrarle que había conversado con la titular del Ministerio Público. Esto, luego de que, según Roca, le cuestionaran haber brindado testimonios en forma reservada durante las investigaciones.

“El último día que yo decido trabajar en Palacio antes que me manden a mi casa a trabajar remotamente, me causa extrañeza que siga con el tema de poner mi declaración en reserva. ‘Mira quién me ha llamado’ y me pone su celular delante de mis ojos. Y yo veo y me dice, una llamada de entrada y una de salida. ¿Qué dice? Zoraida Ávalos”, aseguró.

Karem Roca, quien protagonizó audios que fueron grabados dentro de Palacio de Gobierno en los cuales se escucharon conversaciones entre ella, Martín Vizcarra y la exsecretaria general del Despacho Presidencial, Mirian Morales, aseguró que el entonces presidente tenía conocimiento de las investigaciones en el Ministerio Público a través de Óscar Vásquez, jefe del área de comunicaciones.

“Óscar Vásquez tenía al día siguiente o el mismo día información. Se me acusó de traición, de deslealtad y desconfianza porque decido guardar mis declaraciones, tanto en fiscalía como en el Congreso. Pedir que sean en reserva. Vásquez llega a mí y para que tenga más confianza, me envía por WhatsApp las declaraciones testimoniales ante fiscalía de Mirian Morales”, precisó.

Asimismo, aseguró que Martín Vizcarra le mostró una de las fotografías que fueron difundidas de una supuesta reunión que tuvo con el empresario Antonio Camayo antes que fuera difundida por medios de comunicación. El presidente le preguntó si sabía quién era, ante lo que respondió que no lo identificaba.