La exsecretaria del Despacho Presidencial en la gestión de Martín Vizcarra, Karem Roca Luque, manifestó que vio a Carlos Revilla, hoy acusado de conformar “Los Intocables de la Corrupción”, entrar a Palacio de Gobierno.

“(¿De dónde conoces a Carlos Revilla?) Desde Moquegua. A él lo conozco desde que trabajamos en el Gobierno Regional de Moquegua. Él entró como subgerente del Gobierno Regional. (...) Lo conocí dos días antes del cumpleaños del señor Vizcarra. Ahora, en esta fecha, entiendo muchas cosas”, dijo en una entrevista para ‘ContraCorriente’.

“He armado el rompecabezas y me he dado cuenta de muchas cosas. (...) Un día recibo la llamada del señor Revilla, donde me indica que estaba esperando su resolución para ser jefe de Provías Descentralizado. Pasaron días y obtuvo su resolución. Desde ahí a la fecha, empezó a trabajar en el Gobierno”, añadió.

Bajo esa línea, Karem Roca sostuvo que Revilla debe estar entre la espada y la pared. “(¿Lo has visto asustado?) Al señor Revilla lo he visto todavía con el mismo tema de muchas personas que siguen investigadas, donde creen que el señor Vizcarra va a ser presidente de la República. (...) Toda está saliendo a la luz”, expresó.

“Mientras yo estaba trabajando en Palacio de Gobierno, ha ingreso (Revilla)”, concluyó.

La exsecretaria del Despacho Presidencial en el gobierno de Martín Vizcarra, manifestó que el vacado expresidente tiene gente trabajando en el Gobierno de Dina Boluarte.

“He defendido a ese señor con mi vida. Me he enfrentado a muchas personas por cuidarlo al señor. No solo yo, muchas personas que, lamentablemente, ahorita siguen trabajando para el Estado y le deben favores políticos, económicos, al señor”, dijo Roca Luque.

Sostuvo que si uno pide los nombres por la Ley de Transparencia, saldrán las personas que le deben “favores” al exmandatario.

“A la fecha están trabajando, tipo CAS, en el Gobierno; en puestos claves. (...) Personas que han trabajado directamente con la señora Morales. El señor tiene gente trabajando para él dentro del Gobierno”, expresó.

Karem Roca señaló, bajo esa línea, que el “único delito en su vida” es haber trabajado al lado de Martín Vizcarra.

Por otro lado, dijo que trabajar para un presidente de la República es tener miedo. “Él goza de todo el poder y lo sigue teniendo aún. Desde que salí de Palacio de Gobierno, me han perseguido, me han puesto obstáculos en todo el camino. He sufrido de un ataque mediático”, anotó.

“(¿Has sido testigo de acto de corrupción en Palacio?) He visto muchas cosas”, indicó.