La abogada María Caruajulca, quien fue reinstalada en su puesto de procuradora general del Estado por orden del Poder Judicial, rechazó estar persiguiendo un beneficio económico tras retomar sus funciones. Por lo que afirmó que su intención es reivindicar su apellido.

Como parte de su alegato, la funcionaria calificó su salida como un acto ilegal y sin sustento.

Asimismo, mencionó que está al tanto de que el Ejecutivo pretende compensarla económicamente para evitar cumplir con el mandato judicial; no obstante, manifestó su rechazo a esa opción.

“Se establece como el causal de mi cese la figura de pérdida de confianza, pero es sabido que no existe esa figura para un procurador general del Estado, porque ya estaba regulado en normas y en informes de Servir que nuestra designación es con remoción reglada y no se nos puede cesar por pérdida de confianza”, dijo.

“Mis fines no son patrimoniales, mi fin es reivindicar mi apellido, volver a la Procuraduría General del Estado, yo soy procuradora y pertenezco al sistema de defensa jurídica. Yo me he desarrollado y tengo formación de procuradora”, añadió.

Pedro Castillo

La abogada fue consultada sobre las denuncias e investigaciones que hizo a contra Pedro Castillo y expresó que cumplía con su labor y a raíz de eso fue retirada de sus funciones.

“Yo lo denuncié cumpliendo mi deber. No fue tarde, tres días después que denuncio, me generan un segundo expediente en Contraloría evaluando mi perfil, cuando a mayo ya se había revisado. Argumentaban que no había presentado mi declaración jurada. Acá está el cargo que ha sido presentado, mi declaración jurada está acá y fue hecha de manera oportuna, fue enviada a Contraloría”, dijo.

