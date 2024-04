Tras conocerse las declaraciones de un colaborador eficaz en el caso de Patricia Benavides, en la que involucró al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales Saravia, con la suspendida fiscal de la Nación, desde dicho organismo constitucional salieron en defensa del magistrado.

La vicepresidenta del TC, Luz Pacheco, calificó de “mentira total” los dichos de este informante de la Fiscalía.

“Por el tono de los comentarios que he venido escuchando y publicaciones que he podido leer, se ha puesto en duda nuestra imparcialidad y, en particular, la del presidente (del TC) (...) ahí dice ese señor (colaborador eficaz) que habría ya contactado o que iba a contactar con otros tres magistrados. La mentira queda en evidencia porque ayer hemos sacado, casi por unanimidad, solo una persona tuvo voto singular, que era infundado lo que pedía el Ministerio Público”, dijo a RPP.

La magistrada se refirió a la decisión del TC de declarar infundada la demanda competencial que presentó Benavides contra la JNJ. El organismo constitucional determinó que, entre otras cosas, el desplazamiento de los fiscales de una posición a otra dentro del Ministerio Público sí puede ser sometido a una investigación cuando se afecta un proceso en curso.

“Hemos dicho que es competencia de la JNJ hacer esto porque en esas decisiones que pueda tener al interno, cambiando a un fiscal de sitio o a otro, ahí podía haber alguna vulneración al trabajo que estaba haciendo la Fiscalía de investigación”, apuntó Pacheco.

Respecto a Morales Saravia, indicó que, inicialmente, fue designado como ponente de dicha causa por el pleno del TC debido que el tema “era delicado”, a lo que este aceptó.

“Pasó el tiempo y el presidente tenía, como éramos menos, bastante carga y se nombró a Pedro Hernández. En el pleno, el doctor Morales dijo ‘yo quisiera que algunos de los procesos orgánicos que tengo a mi cargo pasen a otros magistrados’. Y en ese momento se decidió que fuera el doctor Hernández el que asumiera este caso”, remarcó.

Sin embargo, recordó que los demás magistrados no estuvieron de acuerdo con la ponencia que presentó Hernández el pasado 16 de febrero.

“Al no aceptarse esa propuesta, el doctor (César) Ochoa fue designado por el pleno como el nuevo ponente. Por eso, él anunció esta decisión, con un voto en contra (…) del primer ponente que era el doctor (Pedro) Hernández. Aclaro que no hay ninguna parcialidad, que es mentira total”, finalizó.

¿Qué dijo el colaborador eficaz sobre Morales?

De acuerdo con el testimonio del colaborador eficaz, para evitar que sea suspendida en el cargo luego que la JNJ le abriera una indagación por haber separado de su cargo a la fiscal suprema Betzabé Revilla, Benavides junto a su exasesores Miguel Girao y Jaime Villanueva planificaron que debían plantear una demanda competencial ante el TC porque “tenían que aprovechar que el Morales es muy cercano al fiscal adjunto supremo Marco Huamán y, por intermedio de este, les harían el favor de declarar fundada la demanda”.

Es así que en los primeros días de agosto del 2023, Girao y otros abogados elaboraron la demanda competencial para presentarla ante el TC.

“Todo eso era dirigido por Benavides, quien había enviado al fiscal Huamán a reunirse con Morales en la sede del TC para pedirle que la apoyen declarando fundada la demanda competencial. En esa reunión, el presidente del TC le dijo al fiscal que que tenían que presentar la demanda antes del 20 de agosto del 2023 porque se iba a ausentar por varios días y quería dejar admitida la demanda”, se lee en la resolución judicial, a la que accedió Gestión.

Además, según refiere el colaborador eficaz, Morales “se comprometió a ayudar a Benavides y que declararían fundada la demanda”. Para asegurar su ayuda, el magistrado se habría comprometido a designarse como ponente de la causa.

