El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, anunció que ha solicitado a la Organización Mundial de Comercio (OMC) que los laboratorios que fabrican las vacunas contra el coronavirus (COVID-19) autoricen al Perú a fabricarlas en nuestro país.

Durante el debate presidencial organizado por América TV, el accionpopulista informó que ya ha cursado una carta al mandatario Francisco Sagasti para que utilice las normas de la OMC y se declare la moratoria de algunos derechos de la propiedad intelectual.

“Hemos cursado una carta al presidente Francisco Sagasti para que pueda utilizar las normas de la Organización Mundial de Comercio y solicitar a los países donde se fabrican las vacunas, especialmente a los laboratorios, que declaren la moratoria de algunos derechos de la propiedad intelectual”, expresó.

“Esto quiere decir que los laboratorios pongan las fórmulas de las vacunas a disposición de los países para que puedan fabricarlas. Estos pedidos ya han sido hechos por la India, Sudáfrica y países de economía menor y mediana”, añadió.

Aseveró que “en estos momentos” la India ya está fabricando sus propias vacunas, utilizando las normas de la OMC, a fin de reducir el número de muertes por el COVID-19.

“Eso le pedimos al Gobierno, que la OMC apoye y la Organización Mundial de la Salud gestione que los laboratorios traigan al Perú y aquí se hagan las vacunas lo más antes posible”, acotó.

Lescano Ancieta remarcó que su partido se presenta en las Elecciones 2021 “sin guerra sucia” y con planeamientos que el Perú necesita, como Ama Quella (no sea ladrón), Ama Llulla (no seas mentiroso) y Ama Sua (no seas ocioso).

“Con esos postulados nuestros ancestros hicieron un gran imperio, con esos mismos postulados Acción Popular juntos a ustedes, vamos a llevar al Perú adelante, al progreso que tanto necesitan millones de peruanos”, sentenció.