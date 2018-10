Keiko Fujimori propone a su familia unirse “por encima de nuestros problemas”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció por segunda vez mientras permanece detenida en la Prefectura de Lima, como parte de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos en relación al Caso Cócteles.

"Hoy siento un gran dolor de pensar lo que mis hijas deben estar viviendo en medio de esta situación tan difícil. Pero son justamente ellas las que me sostienen y me dan fuerzas en este momento", manifestó en un comunicado transmitido a través de sus redes sociales.



p. Keiko Sofía Fujimori Higuchi pic.twitter.com/FOi28Ca9FO — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 13 de octubre de 2018

"Estos momento nos debe servir mucho para reflexionar y unirnos por encima de nuestros problemas. Lamento que la política haya hecho daño a mi familia. Esta es una oportunidad para un nuevo comienzo", agregó más adelante.

En la misiva, dedicada a su familia, Keiko Fujimori agradeció el apoyo de su esposo, Mark Vito Villanella, y de su madre, Susana Higuchi. "Creo que estas circunstancias dolorosas permiten valorar más que nunca a la familia", expresó.

Asimismo, dijo valorar las palabras de su padre, Alberto Fujimori, quien este sábado le expresó su "cariño y apoyo en este momento tan duro".

"Pensé que ya no podía sentir más dolor, pero me equivoqué. No he sentido dolor más grande en toda mi vida que ver a mi hija siendo detenida y llevada a prisión", manifestó Alberto Fujimori en un audio divulgado hoy en la mañana.

La orden de detención preliminar contra Keiko Fujimori, dictada el pasado miércoles, incluye también a otras 19 personas involucradas en la investigación preparatoria de la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos a partir de supuestos aportes ilegales de Odebrecht para financiar su campaña presidencial en 2011.