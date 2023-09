Keiko Fujimori defendió que la congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) contratara en su oficina a Carmela Paucará Paxi, acusada por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos en el Caso Cócteles.

“Carmela Paucará es el caso más claro y escandaloso de abuso del sistema de justicia. La llevaron presa a pesar de que ni siquiera trabajaba en Fuerza Popular en el 2011. Y ahora se cuestiona su legítimo derecho al trabajo y a sostener a su familia”, expresó Fujimori.

Según informó El Comercio, la congresista fujimorista “incorporó desde julio último a Paucará en el cargo de técnico en su despacho con un salario de más de S/5.100″.

Carmela Paucará es el caso más claro y escandaloso de abuso del sistema de justicia. La llevaron presa a pesar de que ni siquiera trabajaba en Fuerza Popular en el 2011. Y ahora se cuestiona su legítimo derecho al trabajo y a sostener a su familia. Se vuelve a hacer daño a una… https://t.co/ASgHeJOBiX — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) September 27, 2023

De acuerdo a tesis fiscal en el caso Cócteles, la ahora funcionaria del Congreso pertenecía al tercer nivel de la presunta red que habría liderado Fujimori para ocultar aportes de Odebrecht en la campaña electoral del 2011.

Barbarán justificó la contratación de Paucará al señalar que cuenta con experiencia en el trabajo con dirigentes sociales a nivel nacional, que es justo el enfoque que su despacho está trabajando.

A inicios de setiembre el exrepresentante de Odebrecht (hoy Novonor) en el Perú, Jorge Barata, Al ser consultado si es que financiaron campañas políticas en el Perú, el empresario confirmó que la empresa aportó a diversas campañas de presidentes, congresistas y alcaldes.

“Nosotros hemos aportado a las campañas de Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y a la no revocatoria de Susana Villarán, esas son las que me acuerdo”, remarcó.

Los montos entregados a los políticos van desde los US$ 100 mil a US$ 3 millones. “Me acuerdo del monto del señor (Ollanta) Humala (US$ 3 millones), de la señora Keiko Fujimori (US$ 1 millón) y de la señora (Susana) Villarán (US$ 3 millones)”, acotó.