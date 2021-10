La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se mostró en desacuerdo con la designación de Luis Barranzuela como nuevo ministro del Interior, debido a las sanciones recibidas en su etapa como policía y a los cuestionamientos que ha recibido por sus reuniones en el VRAEM con personas que siembran coca, a lo que se suma que ejerció la defensa del condenado por corrupción, Vladimir Cerrón.

“Mirtha Vásquez tiene que explicar cuál es la idoneidad que tiene el señor Barranzuela para ocupar el cargo de ministro del Interior. El señor Barrenzuela tiene que renunciar. Ha sido un grave error de la primera ministra proponerlo al presidente de la República”, manifestó en entrevista con Radio Exitosa.

“Es inaudito encontrarnos con personas con el perfil del ministro del Interior. En su hoja de servicio, cuando fue policía, tiene innumerables sanciones. También tiene cuestionamientos por su participación anterior en reuniones en el VRAEM en donde promueve que las personas que siembran coca se manifiesten contra el gobierno”, indicó.

Según indicó la parlamentaria, el titular del Mininter evita que se erradique las hojas de coca.

“No nos engañemos, no hablemos de la hoja milenaria para encubrir algo que es un delito. No queremos un país que se convierta en un narcoestado”, añadió.

“Voy a solicitar a la comisión de Defensa que se cite al ministro del Interior, porque no es posible que haya tomado la decisión de parar los operativos que son los que van a controlar el narcotráfico”, precisó.