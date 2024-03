Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, prevé que para los meses de setiembre y octubre, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entre titulares y suplentes, podrían estar designados.

Gutiérrez recordó que el estatus de los suplentes de la JNJ no es decorativo, ya que asumen la titularidad en caso de declararse la vacancia, la cual puede ocurrir por renuncia o inhabilitación, tal como ocurrió recientemente por decisión del Congreso de la República.

“Estableciendo ya el cronograma, en setiembre u octubre ya podríamos tener designados los 14 miembros [de la Junta Nacional de Justicia]. Porque al final son 14 miembros, porque el estatus del suplente no es decorativa”, dijo.

“Ya se incorporaron en la práctica dos, el doctor Marco Falconí y, a la renuncia del doctor [José] Ávila, ha tenido que regresar el doctor [Guillermo] Thornberry, que estaba como titular pero luego pasó a suplente por uno o dos días y luego volvió a ser titular”, sostuvo en Canal N.

Por otro lado, el funcionario aseguró que por mandato los miembros de esta junta tienen que tener un máximo de 75 años de edad.

“Por mandato de la Constitución no podría asumir porque ya pasaron la edad. No es un tema personal. Si pasan la edad de los 75 años no pueden ser titulares de ninguna manera, eso está clarísimo”, agregó.

Inés Tello solicitó que se declare inexistente su inhabilitación

La magistrada Inés Tello, quien acaba de ser inhabilitada por 10 años al ejercicio público, presentó una solicitud al presidente del Congreso de la República para exigir que se declare inexistente el acuerdo del Parlamento.

“El 7 de marzo del presente año, le solicité (Alejandro Soto) se sirviera pedir al Pleno del Congreso de la República que declare inexistente el acuerdo adoptado en la tarde de ese día favorable a la acusación constitucional en mi contra formulada por la Comisión Permanente”, manifestó.

