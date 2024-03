Inés Tello, la integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que fue inhabilitada por el Congreso de la República, envió un documento dirigido al presidente del Parlamento Nacional, Alejandro Soto, solicitando que se declare inexistente el acuerdo que le incapacita realizar sus funciones.

“El 7 de marzo del presente año, le solicité (Alejandro Soto) se sirviera pedir al Pleno del Congreso de la República que declare inexistente el acuerdo adoptado en la tarde de ese día favorable a la acusación constitucional en mi contra formulada por la Comisión Permanente”, manifestó.

Como se recuerda, la magistrada Inés Tello, quien fue inhabilitada por 10 años, indicó que legalmente sigue siendo integrante de la Junta Nacional de Justicia.

“Yo legalmente lo soy integrante de la JNJ. (...) Cuando el año pasado comienzan a cuestionarme por mi edad yo sabía lo que se venía. Desde el primer momento supe que yo era el objetivo de toda esta arremetida contra la junta. (...) El Perú no es una isla y los ciudadanos de este país estamos a merced de un grupo de personas que quieren imponer su manera de interpretar las leyes. (...) El sentido de mi pedido es que hay un voto que no debe ser contabilizado, del señor Luna Gálvez”, expresó para Canal N.

“Consideran que por ser una mujer adulta, soy vieja y, como una vieja, ya no sirvo para la función pública, cosa que yo no acepto. No lo acepto como persona. No lo acepto como funcionaria. Voy a luchar por mis derechos y por los de todas las personas mayores de edad que tienen la capacidad de seguir ejerciendo. Tengo una trayectoria de más de 40 años de experiencia”, agregó.

En ese contexto añadió: “Siempre supe, desde un inicio, que yo era el objetivo de toda esta arremetida. Por eso, puse en conocimiento a los organismos internacionales de esta situación”.

Antecedentes

El 8 de marzo, se publicó en una edición especial del diario oficial El Peruano las resoluciones legislativas que imponen una inhabilitación de 10 años en la función pública para Inés Tello y Aldo Vásquez.

Ambos miembros de la JNJ presentaron el martes una medida cautelar ante el Poder Judicial (PJ) en un intento por suspender sus inhabilitaciones.

