El presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), se pronunció respecto al reportaje que emitió Cuarto Poder en la víspera, donde revelaron que desde hace más de dos meses el Parlamento paga mucho más por el refrigerio que brinda a los legisladores los días en los que se desarrollan los Plenos.

Williams Zapata señaló que lo único que se ha hecho es reactivar la entrega de bufett a los legisladores, la cual había sido restringida durante la pandemia. Además, negó que se brinde comida durante el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces.

“Los congresistas reciben solamente (el buffet) cuando toca Pleno. He escuchado que eso también se brinda en el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces, pero no es cierto, en absoluto. Solamente se brinda cuando hay Plenos en el Congreso, porque los legisladores están desde las 9:00 a.m. y 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. y 11:00 p.m. Todos los demás días los congresistas pagan sus raciones que consumen, que cuesta S/ 25 soles”, declaró para la prensa.

Además, el titular del Poder Legislativo añadió que con el mismo presupuesto destinado a este servicio también se le brindan dos refrigerios a los periodistas que cubren el Pleno. “Eso está dentro del Contrato”, dijo.

El reportaje del dominical detalló que el 12 de diciembre pasado se modificó el contrato que suscribió el Congreso de la República en febrero de 2022 para la contratación del concesionario de comedores y atenciones de eventos oficiales y protocolares, cuyo monto es de mas de S/ 2 millones.

Por tal, la firma de dicha adenda permitió reemplazar el plato a la carta que recibían los congresistas y que costaba S/ 10.59 - con jugo , gaseosa , agua o café que no llegaba ni a S/ 16 -, por un variado buffet por el que ahora se paga S/ 80 por congresista.