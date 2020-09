El congresista José Vega, vocero de Unión por el Perú (UPP), consideró que una nueva designación en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no afectaría la gestión en el marco de la pandemia por el coronavirus (COVID-19), tras revelar la intención de su bancada de promover una moción de censura contra María Antonieta Alva.

“Nosotros no queremos el fracaso. El fracaso lo han generado ellos [el Ejecutivo], no nosotros. Yo no creo que otra persona lo haga peor”, aseveró en Canal N.

Tal como lo adelantó la semana pasada, UPP ya tiene lista una moción de censura contra María Antonieta Alva y hoy, una vez se concluya el debate en el Legislativo tras la interpelación a la ministra, se procederá con el recojo de firmas para su presentación.

El legislador dijo esperar que -de ser censurada- el Gobierno designe a una persona calificada para asumir dicho sector.

“Yo no creo [que pase algo] peor de lo que está pasando. Esperamos que el presidente y el premier puedan designar a una persona que cumpla con los perfiles, la idoneidad, la experiencia y la capacidad de poder tener un correcto manejo para culminar el gobierno”, sostuvo.

Además, señaló que el Gobierno “ha actuado con mucha soberbia” y no ha tendido puentes de diálogo.

“El Gobierno ha actuado con mucha soberbia, el Gobierno no ha tendido puentes de diálogo y creo que la culminación de este Gobierno debe llamar a profesionales destacados para que ayude a culminar su mandato”, refirió.

Este lunes el pleno del Parlamento continúa con la interpelación a la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, quien el último viernes respondió un pliego de 82 preguntas planteadas en dos mociones.