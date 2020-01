El fiscal José Domingo Pérez siguió, en la primera audiencia del caso Keiko Fujimori en el año, sustentando su pedido de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, y destacó el método a través del cual, según Jorge Yoshiyama, miembros del denominado “Club de la construcción” hicieron aportes mensuales para cubrir los gastos de manutención de la excandidata presidencial.

El integrante del equipo especial Lava Jato relató cómo el sobrino de Jaime Yoshiyama, Jorge Yoshiyama, dijo haber recibido de parte de Keiko Fujimori el pedido de reunir a empresarios del sector construcción para pedirles aportes mensuales desde el 2013, dinero que no fue declarado ante la ONPE.

“Para la campaña del 2016 ese dinero tenía que ingresar como aporte, dando información falsa al organismo electoral [...]. En todos los ingresos de quienes niegan haber realizado los aportes no aparecen quienes entregaron dinero en efectivo a Keiko Fujimori. No aparece ICCGSA, no aparece Obrainsa, no aparecen los mencionados conformantes del club de la construcción que hicieron, en términos coloquiales, una ‘chancha’ desde el 2013 hasta el 2016 para mantener a Keiko Fujimori”, indicó el fiscal Pérez, comentando que así se puede verificar que hubo una fragmentación de fondos como parte del delito de lavado de activos.

El representante del Ministerio Público dijo esto luego de citar textualmente lo que Jorge Yoshiyama relató: “Me entregaban a mí en efectivo mil soles mensuales, los cuales yo se los entregaba a Keiko Fujimori cuando la veía. Para el año 2015, ella pidió que el monto a donar subiera a mil dólares. Me parece que fueron los últimos seis meses del año”.

“Estamos dando cuenta que también para la campaña del 2016, como lo ha relatado Jorge Yoshiyama Sasaki, se divide en dos momentos, antes de la campaña del 2016, cuando Keiko Fujimori solicita que haga una bolsa con los constructores del país para que le entreguen o le donen mil soles mensuales [...], y en plena campaña cuando se da este almuerzo donde ella se presenta y proceden a dar también una cantidad cada uno de los constructores de ICCGSA, Alpha Consult, Obrainsa, de 10 mil dólares”, continuó el fiscal.

José Domingo Pérez también sustentó la presunta comisión de los delitos de falsa declaración al destacar cómo, entre todo el listado de falsos aportantes que han negado haber dado dinero a la campaña de Keiko Fujimori en el 2016, se encuentran familiares de integrantes del Congreso disuelto como Úrsula Letona y Miguel Castro.

“Se consigno inicialmente a María Letona Pereyra, hermana de Úrsula Letona, como aportante por la suma de 20 mil soles, supuestamente en dos aportes del 2 de marzo del 2016, lo cual fue consignado en la cuarta entrega del informe económico financiero de ingresos, aportes y gastos presentado por Fuerza Popular. También se consignó [...] falsamente a Ángel Enrique Lay Gutiérrez como aportante por la suma de 10.068 soles [...], hermano de Karen Lay Gutiérrez, esposa del excongresista Miguel Castro Grandez”, acotó Pérez.

En lo referente al presunto delito de obstrucción a la justicia, otro de los delitos incluidos en la ampliación de la investigación preparatoria contra Keiko Fujimori, el fiscal del equipo especial resaltó cómo Jorge Yoshiyama, Erick Matto Monge y otros falsos aportantes implicaron a abogados del estudio Oré Guardia en un esquema para que mantengan la versión de que sí habían dado dinero a Fuerza Popular.

“Esto se da a partir de que la policía en el año 2016, en los primeros meses, comienza a citar a los falsos aportantes en calidad de testigos y es cuando él (Jorge Yoshiyama) se presenta no solo ante su tío, Jaime Yoshiyama, sino también ante Keiko Fujimori y es esta persona quien le dice que ubique a los abogados del partido, entre los cuales están Arsenio Oré Guardia, Edward García Navarro y Giulliana Loza Ávalos para que modifiquen sus declaraciones [...] Señala que Keiko Fujimori organizó, con abogados del estudio Oré Guardia, la estrategia para buscar el archivo de las investigaciones por lavado de activos convenciendo a los falsos aportantes para que mientan y se ratifiquen como verdaderos”, aseguró José Domingo Pérez.